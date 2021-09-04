نشرة أخبار البرلمان.. مصر ستكون مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات.. مصير تعديلات الإيجارات القديمة لغير غرض السكن

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ونستعرض فيما يلي أبرز الأخبار المهمة التي تم نشرها خلال الساعات القليلة الماضية.

تعرف على موقف الواصي في تقديم طلب فحص مريض نفسي ناقص الأهلية

بعد تحرشه بفتاة.. صاحب مكتب استيراد وتصدير مصر الجديدة يواجه الحبس 4 سنوات

نائبة: تفعيل دور الشراكة مع القيادات الشعبية للتواصل الدائم مع التنفيذيين لخدمة المواطن

اتهمته بالتحرش فطالب بتعويض 5 ملايين جنيه.. رانيا يوسف تواجه عقوبة السب والقذف

برلماني: مصر ستكون خلال السنوات القادمة مركزا إقليميا كبيرا لتصنيع اللقاحات

عربية النواب تثمن مواجهة مصر لمعوقات التجارة مع الدول العربية

برلماني يثمن التعديلات القانونية الحكومية بشأن رفع السيارات المتهالكة من الشوارع

"إسكان النواب" تكشف مصير تعديلات الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني



