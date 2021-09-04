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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عمر أشرف يتأهل لنصف نهائي بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه

صدى البلد

 

تأهل عمر أشرف لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، الي الدور نصف النهائي لبطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه والتي تحتضنها الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر الجاري.

استطاع عمر الذي يخوض منافسات كوميتيه الرجال -84 كجم، التغلب في اولي مبارياته امام السعودي فراج الناشري بنتيجة 3-1، ليواجه الاوكراني كوستيان تسيمبال ويتغلب عليه بنتيجة 1-0، ليواجه عمر في اخر لقاءات المجموعة بريان تيميرمانس الهولندي الجنسية ويتغلب عليه بنتيجة 2-0.

ليصعد عمر الي الدور النصف نهائي للبطولة.

وانتهت أمس فعاليات اليوم الأول من منافسات بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه بصعود أكثر من لاعب مصر للادوار النهائية.


حيث تأهل عبد الله ممدوح لاعب المنتخب المصري لنهائي وزن تحت 75 كجم بمنافسات الكوميتيه، فيما يلعب أحمد جمال بدور الترضية لحصد الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 67 كجم بمنافسات الكوميتيه أيضًا، وفي منافسات وزن تحت 50 كجم سيدات، تأهل الثلاثي المصري ياسمين الجويلي وأريج سعيد وريم رمزي لنصف النهائي، كما صعد مالك جمعة لمنافسات وزن تحت 50 كجم للكوميتيه رجال.

 

وضمن منافسات الكاتا، تأهل منتخب الكاتا الجماعي رجال والمكون من “مصطفى غباشي – كريم أبو عيطة – إسلام حسني” إلى النهائي، كما تأهلت آية هشام في منافسات الكاتا فردي سيدات للعب على مباراة تحديد الميدالية البرونزية.

 

يشارك في البطولة العالمية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة إلى 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.
 

عمر أشرف المنتخب الوطني البريميرليج المنتخب المصري استاد القاهرة

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