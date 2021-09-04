عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الورق: 500 مليون دولار توفير نتيجة دعم الحكومة للقطاع سنويا

صناعة الورق
صناعة الورق

قال محمد عاشور، عضو شعبة الورق بغرفه الطباعه والتغليف باتحاد الصناعات، إن الدورة الثالثة عشر للمنتدى والملتقى الاقتصادي بيبر مي – برنت تو باك المنعقد حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع، فرصة جيدة لتواجد العارضين والموردين في مكان واحد مما يسهل المقابلات بين المصدرين والموردين للورق سواء داخل وخارج مصر، وله أهمية كبيرة أيضًا على الصعيد التصديري والعملاء من الخارج الذين يتمكنوا من معرفة حجم الشركات وإنتاجها وجودة المنتج المصري.

وأشار في بيان صادر عن الغرفة اليوم، إلى أن المنتدى يمكن المشاركون من العمل عن قرب مع الزوار لشرح وجهات النظر المختلفة، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة التي يقوم بها الطرفين بعد المنتدى للمصانع كما أنه فرصة جيدة لتوقيع الاتفاقيات بين الطرفين داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى كونه محاولة جيدة لفتح أسواق جديدة للعارضين المصريين بالخارج.

23 % ارتفاعا بصادرات الطباعة والتغليف والورق والكتب

غرفة الطباعة: ندرس استيراد لب الأشجار من رومانيا لتعزيز صناعة الورق في مصر


وأكد عاشور، أن المنتدى يحظى بمشاركة 250 شركة مصرية وأجنبية من المصنعين ومطوري الصناعة وشركات قطع الغيار وشركات ماكينات المصانع، لافتًا إلى أنه رغم أزمة كورونا التي أثرت على المشاركة الدولية بالمنتدى مقارنة بالأعوام السابقة، لكن نظرًا لأهمية المنتدى يحظى بمشاركة كبيرة من الشركات الدولية العاملة في المنتدى لأنه أكبر منتدى اقتصادي يجمع شركات الصناعات الورقية والكرتون وصناعات الطباعة والتغليف بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، لذا يتمتع المنتدى لهذا العام بحضور قوى رغم جائحة كورونا من شركات ألمانية وصينة وهندية وإيطالية ونمساوية وتركية، حيث يبلغ عدد الشركات الصينية ما يزيد عن 18 شركة ووصل عدد الشركات الهندية المشاركة  لـ27 شركة هندية.


وعن أبرز الجهات المستهدفة من قبل العارضين والمشاركين بالمنتدى، أكد عضو شعبة الورق فى اتحاد الصناعات، أن البنوك المحلية وجهات محلية أخرى، بالإضافة إلى شركات عالمية تعمل في استيراد الورق أو الموردين المشاركين في المنتدى، موضحًا أن الشركات المحلية تغطى 70% من السوق المحلية من إعادة التدوير واستخدام المادة الخام، وتلجأ لاستيراد 30% فقط من المادة الخام، سواء من تركيا أو السويد أو البرتغال أو أمريكا أو روسيا، لأنها دول تتميز بجودة منتجاتها، وبالتحديد في المادة الخام المستخدمة في تغليف الفاكهة والمنتجات الزراعية المصدرة للخارج، لأنها تخزن في الثلاجات لعدة أشهر في أغلب الأوقات لذا لا يصلح لها المنتجات الورقية من إعادة التدوير.


وطالب عاشور، الحكومة بدعم الصناعة المحلية لأنها توفر العملة الأجنبية والمقدرة بحوالي 500 مليون دولار سنويا (حوالي مليون طن سنويا) من المادة الخام للورق، وصناعة ذات مكون محلي يصل إلى 85%، كما أن قطاع صناعة الورق والكرتون به عمالة تقدر بحوالي 35 ألف عامل، بالإضافة إلى حوالي 20 ألف عمالة مؤقتة، بالإضافة إلى دعم الطاقة لأن متوسط سعر الكهرباء 131 قرشا للكيلو وات، ونطالب بدعم لأننا صناعة كثيفة الطاقة، ودعم الدولة للقطاع يحقق المنافسة الجيدة بسعر جيد ويقلل اللجوء لاستيراد المادة الخام، كما نطالب بدعم الصادرات أكثر ضمن الميزانية والعائد على التصدير، حيث يوجد في مصر 522 مصنعا.

صناعة الورق عملة أجنبية اقتصاد مصر مال واعمال شعبة الطباعة والتغليف

موضوعات متعلقة

المستهدف أفريقيا وأوروبا.. 411 مليون دولار حجم صادرات مصر من الطباعة والتغليف والتعبئة 2021

ترشيحاتنا

الرئيس القبرصي: توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع مصر خلال الشهر الجاري

عن ليبيا وفلسطين وسد النهضة.. أبرز تصريحات السيسي خلال مؤتمره مع نظيره القبرصي

قائد المقاومة الأفغانية يتعهد بمواصلة القتال ضد طالبان

شعبة الورق: 500 مليون دولار توفير نتيجة دعم الحكومة للقطاع سنويا

الزراعة تنظم برنامجا تدريبيا لمكافحة أمراض الزراعات المحمية

أخبار الفن.. مفاجاة تركي آل الشيخ.. حالة منى فاروق النفسية..وفاة محمد لافى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليبيا..القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لـ مسئولي الإسماعيلي عقب رحيل إيهاب جلال

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

يبدأ في أكتوبر.. تعرف على كيفية صرف الخبز المدعم.. تفاصيل

الداخلية: تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة إلى 60% بدلا من 65%

وفاة محمد لافي نجم برنامج سوبر ستار.. ورويدا عطية: ستبقى بالقلب

السيسي يدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حل أزمة سد النهضة

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

هبة مصطفي تكتب: استدعاء الدعم الوطني

عادل مبروك يكتب: الحب القاتل

محمد السيد علي يكتب: عبد الله الشريف صائد البعر

جمال قرين يكتب: التعليم الفنى قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ