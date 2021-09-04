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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية نفسية لبعض أولياء الأمور: اعطوا أولادكم فرصة الالتحاق بكل تخصص يرغبوه

هبة الطماوي
هبة الطماوي

قالت هبة الطماوي اخصائي صحة نفسية والإرشاد الأسري، إنه من الضروري إحداث حالة من التوازن بين الحياة العملية وبين المستوى التعليمي والدراسة.


وأضافت هبة الطماوي في حوارها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام  "المذاع على قناة  "صدى البلد "،  :"  بعض أولياء الأمور يضغطون نفسيا على  الابن كي يصبح دكتور او مهندس ولا يقومون بإعطاء الابن  الفرصة من اجل الالتحاق بالتخصص الذي يرغب فيه ".

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وأكملت هبة الطماوي :"  يجب أن تكون هناك علاقة من الحب بين الوالدين والأبناء وخلق جسر من التواصل والثقة مع الابناء في كافة مراحل التعليم حتى وإن لم يدخل الابن كليات القمة من وجهة نظر الآباء". 

 

وتابعت هبة الطماوي :"  في العصر الحالي ظهرت وظائف جديدة غير الوظائف المعتادة"، مضيفة :"  التربح من وسائل التواصل الاجتماعي أمر غير مضمون ومصدر رزق غير ثابت ولا يجب أن يتم الاعتماد عليها كدخل أساسي".

 

صحة نفسية الأبناء الآباء التعليم اخبار التوك شو

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