لمواجهة كورونا.. غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية في دمنهور

فيروس كورونا

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بعدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لفض التجمعات والمرور على مراكز الدروس الخصوصية من خلال اللجنة المشكلة والمكلفة بغلق تلك المراكز وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

غلق ٥ مراكز الدروس الخصوصية

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة و المتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وشرطة المرافق

بشن حملات مكبرة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة شبرا بشوارع (جلال ،المقريزي ، خلف المحافظة ).