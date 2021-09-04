الفولي يترأس غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالسويس

ترأس محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ، اليوم السبت ، غرفة العمليات بديوان عام المديرية فى أول أيام امتحانات الدور الثانى، لشهادة الثانوية العامة عن العام الدراسى 2020_ 2021 ، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادة اللغة العربية فى الفترة من 10: 1 ظهرا .

وأوضح محمود الفولي أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس مشيرا الى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان سير الامتحانات ، حرصا على سلامة الجميع.

ومن خلال التواصل اللحظى مع الإدارات التعليمية بالمحافظة، اطمأن سيادته على انتظام دخول الطلاب ووصول أوراق الأسئلة للجان سير الامتحانات .

ووجه رسالته لأولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان تجنبا لإثارة اى قلق أو توتر فى نفوس الطلاب خلال تأدية الامتحان وحرصا على مصلحتهم متمنيا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والنجاح .