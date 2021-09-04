ميرنا الهلباوي تعلن خوض أولى تجاربها السينمائية بـ كونداليني ..تفاصيل

أعلنت الكاتبة ميرنا الهلباوي، عن خوض أولى تجاربها السينمائية كسيناريست بروايتها التي تحمل إسم “كونداليني”.

كتبت ميرنا الهلباوي، :"كونداليني هيبقى فيلم! .. من إنتاج شركة The Producers Films وإخراج محمد سلامة .. واحد من أكبر أحلامي بيتحقق! من أول يوم بدأت فيه الكتابة وأنا بحلم أشوف كتاباتي على شاشة السينما! مبسوطة أوي أوي!

بشكر جدًا المخرج محمد سلامة والمنتج هاني أسامة .. الحمد لله حمدًا كثيرًا".

يذكر أن ألغت مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي متابعة خطيبها الفنان محمد عطية ومسحت كل الصور التي تجمعهما سويا من حسابها على إنستجرام، فهل انفصلا مرة أخرى".

ويسعى محمد عطية للعودة إلى ميرنا الهلباوى ،حيث نشر صورة تجمعهما حرص من خلالها على تهنئتها بعيد ميلادها .

وتجاهلت ميرنا الهلباوى منشور محمد عطية وألغت متابعته على الرغم من متابعته لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.