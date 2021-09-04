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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا الهلباوي تعلن خوض أولى تجاربها السينمائية بـ كونداليني ..تفاصيل

ميرنا الهلباوي
ميرنا الهلباوي

أعلنت الكاتبة ميرنا الهلباوي، عن خوض أولى تجاربها السينمائية كسيناريست بروايتها التي تحمل إسم “كونداليني”.

 

كتبت ميرنا الهلباوي، :"كونداليني هيبقى فيلم! .. من إنتاج شركة The Producers Films  وإخراج محمد سلامة ..  واحد من أكبر أحلامي بيتحقق! من أول يوم بدأت فيه الكتابة وأنا بحلم أشوف كتاباتي على شاشة السينما! مبسوطة أوي أوي!
بشكر جدًا المخرج محمد سلامة والمنتج هاني أسامة .. الحمد لله حمدًا كثيرًا".

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ألغت متابعته ومسحت صوره|هل انفصلت ميرنا الهلباوي عن محمد عطية مجددا

يذكر أن ألغت مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي متابعة خطيبها الفنان محمد عطية ومسحت كل الصور التي تجمعهما سويا من حسابها على إنستجرام، فهل انفصلا مرة أخرى".

ويسعى محمد عطية للعودة إلى ميرنا الهلباوى ،حيث نشر صورة تجمعهما حرص من خلالها على تهنئتها بعيد ميلادها .

وتجاهلت ميرنا الهلباوى منشور محمد عطية وألغت متابعته على الرغم من متابعته لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ميرنا الهلباوي كونداليني محمد سلامة The Producers Films الهلباوى محمد عطية

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