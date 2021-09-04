مقتل شاب وإصابة 6 آخرين في مشاجرة دموية بمطاي شمال المنيا

لقى شاب مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين في مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بإحدى قرى مطاي شمال المنيا تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة ببين عائلتين بعزبة طلعت حرب التابعة لمركز مطاي، أسفرت عن وقوع قتيل و6 مصابين لتجدد خلافات جيرة قديمة.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل الشاب كريم. م 37 عاما، عاطل بينما أصيب كل من: أحمد. ج 45 عاما، ومصطفي. خ 33 عاما، رمضان. ر 27 عاما، وشقيقه سلامة 35 عاما، وعرفة. س 25 عاما، واثنين اخرين بالإضافة إلي شخص مصاب جاري تحديد هويته ومعرفة بياناته، وجميعهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه إرتجاج.

تم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات، وانتداب طبيب شرعي لمناظرة جثة المجني عليه وتحديد كيفية حدوث الوفاة.

وفرضت أجهزة الأمن بمركز شرطة مطاي كردونا بمكان الحادث تحسبا لوقوع أية تداعيات ومنعا لتجدد الاشتباكات.

