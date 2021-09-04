عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل شاب وإصابة 6 آخرين في مشاجرة دموية بمطاي شمال المنيا

تشديد أمني بالقريه
تشديد أمني بالقريه

لقى شاب مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين في مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بإحدى قرى مطاي شمال المنيا تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة ببين عائلتين بعزبة طلعت حرب التابعة لمركز مطاي، أسفرت عن وقوع قتيل و6 مصابين لتجدد خلافات جيرة قديمة.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل الشاب كريم. م 37 عاما، عاطل بينما أصيب كل من: أحمد. ج 45 عاما، ومصطفي. خ 33 عاما، رمضان. ر 27 عاما، وشقيقه سلامة 35 عاما، وعرفة. س 25 عاما، واثنين اخرين  بالإضافة إلي شخص مصاب جاري تحديد هويته ومعرفة بياناته، وجميعهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه إرتجاج.

تم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفي مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات، وانتداب طبيب شرعي لمناظرة جثة المجني عليه وتحديد كيفية حدوث الوفاة.

وفرضت أجهزة الأمن بمركز شرطة مطاي كردونا بمكان الحادث تحسبا لوقوع أية تداعيات ومنعا لتجدد الاشتباكات.
 

اشتباكات المنيا خلافات النيابة غرفة عمليات اجهزة الامن مطاي إصابة 6

موضوعات متعلقة

ورش عمل لحديثي التخرج على استخدامات الموجات الفوق صوتية بـ "طب المنيا"

ترشيحاتنا

بعد علمه بصورة محمد رمضان مع إسرائيلي.. الخطيب: نادم وأعتذر للجيش وللمصريين

موعد مباراة منتخب مصر والجابون

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

موديرنا تطلب موافقة على استخدام جرعة ثالثة معززة في أوروبا من لقاحها

أمير كرارة والرداد الأبرز ..القائمة الكاملة لفنانين وقعوا ضحايا "سمكري البني ادمين"

تنسيق الأزهر 2021 .. أعداد المسجلين للرغبات وعناوين المقرات المخصصة لهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

ليبيا..القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين

يبدأ في أكتوبر.. تعرف على كيفية صرف الخبز المدعم.. تفاصيل

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

طفل غافل والده واستولى على مفاتيح سيارته يتسبب في مصرع طفلين وإصابة آخرين

وفاة محمد لافي نجم برنامج سوبر ستار.. ورويدا عطية: ستبقى بالقلب

القيادة المركزية الأمريكية: علاقاتنا مع مصر استراتيجية لضمان أمن المنطقة

تفاصيل الأوضاع في إثيوبيا .. قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان والموقف ينذر بكارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

هبة مصطفي تكتب: استدعاء الدعم الوطني

عادل مبروك يكتب: الحب القاتل

محمد السيد علي يكتب: عبد الله الشريف صائد البعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ