منسوب نهر الدندر بالسودان يواصل ارتفاعه.. والسلطات توجه تحذيرا

واصل منسوب نهر الدندر في السودان الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل اليوم عند محطة الدندر 13.56 متراً مقارنة مع نفس اليوم من العام السابق، والذي بلغ 10.44 متراً، ورغم ارتفاع المنسوب إلا أن الأمر لايزال تحت السيطرة، بحسب رئيس اللجنة الفرعية لطوارئ الخريف بمحلية الدندرعبيد إدريس.

وأشار إدريس إلى جهود حكومة ولاية سنار بالدفع بعدد من الآليات التي تعمل في الردم و تأمين جسم سد العطشان، وذلك لتستمر حركة المزارعين والمواطنين إضافة إلى استجابة عدد كبير من المواطنين لنداء لجان الطواريء ورحيلها عن مناطق الهشاشة المحاذية للنهر والتي كان يهددها الفيضان سنويا، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال المسؤول السوداني إن الغرفة تعمل على مدار اليوم لاستنفار كافة الآليات والمنظمات في السودان، مؤكدا أن الغرفة تعمل بتعاون تام مع الإدارة الصحية في تفعيل حملات الرش الضبابي بالأحياء وكلورة مياه الشرب.

وقام إدريس بجولة ميدانية رافقه خلالها أعضاء غرفة الطوارئ في السودان شملت أحياء الصيد والحي الشرقي وادو بمدينة الدندر والتي تعد من مناطق الهشاشة المحاذية للنهر، كما وقف على الجسر الواقي بحي الصيد وجسم سد العطشان على خور ودالحسن بشرق الدندر والذي ظل يسبب هاجسا للمزارعين والمواطنين بشرق الدندر وشملت الجولة أيضاًطريق الدندر الشرقي الذي يعد شريان حياة لمناطق الزراعة الآلية ومركز ثقل الزراعة وحركة الثروة الحيوانية.

في ذات السياق، سجل منسوب نهر النيل الرئيسي في السودان، اليوم 15 مترا و 32 سم، باخفاض 2 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 1 متر و 21 سم عن منسوب العام الماضى، بينما سجل منسوب نهر عطبرة 14 مترا و 28 سم بانخفاض 4 سم عن منسوب الأمس، وانخفاض 1 متر و 51 سم عن منسوب العام الماضى,

ودعت السلطات في السودان كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الوديان و السيول والخيران حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

كانت وزارة الري والموارد المائية في السودان حذرت من فيضان وشيك لنهر الدندر بعدما سجل منسوبه مستويات عالية مساء يوم أمس الجمعة.

في وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة تأثر أكثر من 88000 شخص في السودان جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات، وتضرر أكثر من 12700 منزل، ودمار أكثر من 4800 منزل.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، إلى أن معظم الأسر المتأثرة من الأمطار الغزيرة والفيضانات اضطُرت إلى الإقامة مع الأقارب والانتقال إلى السكن داخل المباني الحكومية.

ووفقًا لمركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، فإنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا، بين 31 أغسطس و7 سبتمبر، في معظم جنوب ووسط وغرب السودان.