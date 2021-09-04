التعليم العالي: مد فترة التقدم لتنسيق الجامعات الخاصة حتى 9 سبتمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق الجامعات الخاصة، مد فترة التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس القادم، الموافق 9 سبتمبر.

ونوه مكتب تنسيق الجامعات الخاصة، بأن ذلك جاء لمنح أبنائنا الطلاب فرصة إضافية للتنسيق بالجامعات الخاصة.

وتتيح هذه الفرصة الإضافية لأبنائنا الطلاب، استمرار تسجيل رغباتهم من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة.

وأعلن مكتب تنسيق الجامعات الخاصة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة، الدخول على موقع تنسيق القبول بالجامعات الخاصة، عبر هذا الرابط: https://www.cpnu-admission.edu.eg/

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سبق وأعلنت مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، حتى الساعة 7 من مساء غد الأحد، 5 سبتمبر، حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.