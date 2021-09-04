عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر والجابون

منتخب مصر
منتخب مصر

يواجه منتخب مصر نظيره الجابون غدا في تمام الساعة التاسعة ونصف على الملعب الرئيسى  بمدينة فرانسفيل فى الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

 

طاقم جامبي لإدارة مباراة مصر والجابون في تصفيات أفريقيا
 

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقما تحكيميًا من جامبيا لإدارة مواجهة منتخب مصر أمام الجابون غدًا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويدير  اللقاء الحكم بكاري جاساما ويساعده عبدالعزيز بولول جاوا ونفالي چارجو وحكم رابع لامين چامية ويراقب المباراة بيدرو اندوابيكو من غينيا.

ويخوض منتخب مصر مرانه الأول والرئيسي اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة الجابون على الملعب الرئيسى  بمدينة فرانسفيل فى الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

بعثة منتخب مصر خاضت مرانًا قويًا صباح أمس الجمعة، بإستاد الدفاع الجوى قبل أن تتوجه عصرًا للجابون على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة أصحاب الأرض فى التاسعة مساء غدٍ.

وفاز منتخب مصر فى الجولة الأولى على أنجولا بهدف محمد مجدى قفشة من ركلة جزاء فى الدقيقة الخامسة من الشوط الأول ، فيما خسرت الجابون من لبيبا خارج ملعبها بهدفين مقابل هدف ليتصدر منتخبا مصر وليبيا المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما ويقبع الجابون وأنجولا فى المؤخرة بدون نقاط .

 

عودة صلاح ومصطفى محمد وغياب صبحي والنني

 

وانضم الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى  اليوم، لمعسكر المنتخب بالجابون للحاق باللقاء المرتقب وذلك بعد انضمام مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى للمنتخب فى القاهرة قبل السفر للعاصمة ليبرفيل واللذين  غابا عن لقاء أنجولا بالقاهرة، فيما حرمت الإصابة محمد الننى نجم أرسنال الانجليزي من اللحاق بالمباراتين.


وخسر منتخب مصر جهود رمضان صبحى فى مواجهة الجابون بعدما تعرض لإصابة بكسر فى إصبع يده اضطر الجهاز الفنى بسببها على استبعاده بعدما أكدت محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة عدم قدرته على اللعب بسبب تركيب جبيرة على الإصبع المكسور حتى يلتئم الكسر .

 

وأعرب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن سعادته بانضمام الثلاثى محمد صلاح والننى ومصطفى محمد لقائمة الفراعنة فى مباراة الجابون القادمة مؤكدا أنهم دعما قويا للمنتخب قبل هذه المواجهة المرتقبة .

 

وشدد البدرى عن حزنه لغياب رمضان صبحى بعد الإصابة ومن قبله أكرم توفيق قبل لقاء أنجولا مشيرا الى رضاه عن نتيجة الفوز على أنجولا وعدم رضاه عن الاداء .

 

وقال البدري، إن لاعبي المنتخب تأثروا كثيرا من الإجهاد بسبب تواصل مباريات الدورى لمرحلة متأخرة قبل معسكر الفراعنة بأيام قليلة بجانب تلاحم المواسم مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل تحقيق الفوز وتصدر المجموعة فى النهاية للوصول للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات وتحقيق حلم الملايين بالتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخ الفراعنة.

مصر الاتحاد الافريقي منتخب مصر كأس العالم الجابون مصطفي محمد محمد صلاح رمضان صبحي

موضوعات متعلقة

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

بحضور محمد صلاح.. منتخب مصر يضع خطة الفوز على الجابون

ترشيحاتنا

السعر والمواصفات .. طرح هيونداي كريتا 2022 بالأسواق المصرية

نشاط مكثف لـ البحر الأحمر السينمائي بمهرجان فينيسيا

تنسيق الجامعات 2021 .. موعد بدء المرحلة الثالثة و تقليل الاغتراب للمرحلتين

ارتفاع الذهب جنيهين في أسبوع

بعد علمه بصورة محمد رمضان مع إسرائيلي.. الخطيب: نادم وأعتذر للجيش وللمصريين

موعد مباراة منتخب مصر والجابون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

ليبيا..القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين

يبدأ في أكتوبر.. تعرف على كيفية صرف الخبز المدعم.. تفاصيل

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

طفل غافل والده واستولى على مفاتيح سيارته يتسبب في مصرع طفلين وإصابة آخرين

وفاة محمد لافي نجم برنامج سوبر ستار.. ورويدا عطية: ستبقى بالقلب

تفاصيل الأوضاع في إثيوبيا .. قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان والموقف ينذر بكارثة

القيادة المركزية الأمريكية: علاقاتنا مع مصر استراتيجية لضمان أمن المنطقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

هبة مصطفي تكتب: استدعاء الدعم الوطني

عادل مبروك يكتب: الحب القاتل

محمد السيد علي يكتب: عبد الله الشريف صائد البعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ