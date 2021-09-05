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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|كهرباء ومياه دبي تطلق مسابقة "الصيف الأخضر"

هيئة كهرباء ومياه
هيئة كهرباء ومياه دبي

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي مسابقة "الصيف الأخضر" في إطار حملة "لنجعل هذا الصيف أخضر" التي أطلقتها الهيئة رقمياً في شهر يونيو من العام الجاري، للسنة السادسة على التوالي تحت شعار "اصنع ذكريات تدوم إلى الأبد".

 

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام"، أن المسابقة تهدف إلى حث المتعاملين وكافة أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة واع ومستدام بأسلوب تفاعلي وشيّق ..ويمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقة تسجيل الدخول إلى تطبيق الهيئة الذكي وإكمال المستويات الثلاثة للدخول في السحب النهائي للفوز بجوائز قيّمة ..وسيتم إعلان أسماء الفائزين في المسابقة نهاية شهر سبتمبر 2021.

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وأكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي حرص الهيئة على ضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة في ظل بيئة سليمة وموارد مستدامة وآمنة ..مشيرا إلى أن الهيئة توفر للجمهور الأدوات والخدمات الذكية والمتطورة والنصائح الترشيدية التي تتيح لهم المساهمة بشكل فاعل في دعم وتنفيذ استراتيجيات دبي الرامية إلى المحافظة على الموارد الطبيعية واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه والتي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول 2030.

 

وأضاف: "تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لإشراك جميع المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية بأسلوب مُبتكر وفعّال وتحفيز التنافس الإيجابي فيما بينهم لترشيد الاستهلاك ..وتسعى الهيئة إلى تأسيس إرث مستدام لا يقتصر على البنية التحتية والخدمات المستدامة وإنما يشمل أيضاً ترسيخ ممارسات وأعمال تستند إلى الاستدامة وتصحيح السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة".

 

من جانبها أشارت خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة إلى أن الهيئة تطلق على مدار العام العديد من المبادرات والجوائز المبتكرة لتحفيز المتعاملين على خفض الاستهلاك ..موضحة أن برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة خلال السنوات العشر الماضية بين عامي 2011 و2020 حققت وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.44 تيراوات ساعة من الكهرباء و6.7 مليار جالون من المياه بما يعادل توفير 1.35 مليار درهم وتقليل 1.22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

 

وتسلط حملة "لنجعل هذا الصيف أخضر" هذا العام الضوء على مبادرة "الحياة الذكية" التي تتيح المجال أمام المتعاملين لمراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً حيث يمكنهم تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ومتابعة لوحة البيانات الخاصة بهم لمراقبة استهلاكهم والتعرف أكثر على شرائح التعرفة للمتعاملين من القطاع السكني ونصائح الترشيد ووضع خطتهم الترشيدية والاستفادة من برنامج "نهجي المستدام" للتأثير ايجابياً على سلوكيات المتعاملين في الاستهلاك من خلال المقارنات مع مستويات الاستهلاك للمنازل المماثلة كذلك بإمكانهم الاستفادة من العروض التي توفرها الهيئة ضمن "متجر ديوا" لتعزيز التحكم بالاستهلاك واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه.

 

وتقدم الهيئة مجموعة واسعة من نصائح الترشيد عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف القنوات الداخلية والخارجية ..كما يمكن للمتعاملين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية الاطلاع على "كتيب أنظمة وتقنيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه" للتعرّف على التقنيات والأنظمة التي يمكنهم استخدامها لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
 

اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج هيئة كهرباء ومياه دبي الصيف الأخضر

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