مواطنة لـ عزة مصطفى: قبل حياة كريمة المطر كان بينزل من السقف|فيديو

أجرت الإعلامية عزة مصطفى، جولة في إحدى قرى محافظة البحيرة بعد تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي .



وقالت إحدى المواطنات في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" قبل التطوير كان المطر ينزل علينا من السقف في كل شتاء ".



وأكملت إحدى المواطنات :" في الشتا المطر كان ينزل علينا من كل حتة ومكنش معانا غطا عشان نحمي نفسنا من المطر ".

وقالت إحدى الأهالي :" تم تطوير المنزل بشكل كامل وتم إدخال الغاز الطبيعي وتم بناء المنزل من جديد، وفي البداية لم نتوقع تطوير المنزل والقرية ضمن حياة كريمة".

ومن جانبها قالت رشا كليب منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة البحيرة، إن مجموعة من شباب خريجي البرنامج الرئاسي شاركوا في مبادرة حياة كريمة ونشارك في متابعة مشاريع تطوير قرى المحافظة.

وأضافت رشا كليب في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" محور سكن كريم من أهم محاور مبادرة حياة كريمة".

وتابعت رشا كليب :" الناس دي كانت عايشة في عشش ولكن مبادرة حياة كريمة وفرت سكنا كريما لهؤلاء الأهالي ".