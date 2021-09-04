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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أحمد فتحي يشارك في لقاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بـ الخارجية

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي يشارك في لقاء الوكالة المصرية

شارك النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، ضمن وقد من التنسيقية، في لقاء ممثلي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية على رأسهم الأمين العام للوكالة السفير محمد خليل.

 

وقال فتحي، خلال بيان له، إن ممثلي الوكالة استعرضوا الدور الكبير الذي تقوم به في دعم عدد كبير من الدول الأفريقية، كما استعرض السفير محمد خليل جزءا مبسطا من الدور الذي تقوم به الوكالة منذ قرار إنشائها في ٢٠١٣ حتى الآن بعدد من الدول الأفريقية مؤكدا على الرعاية الكاملة للوكالة من قبل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري نظرا لتقديرهما للدور المهم والفعال الذي تقوم به الوكالة.

 

وأشاد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجهود السفير محمد خليل وجميع العاملين بالوكالة علي مجهودهم في تنمية أفريقيا.

 

وكان الأمين العام للوكالة أوضح أن هناك مشاريع كثيرة تدعمها الدولة في عدد من الدول الأفريقية منها على سبيل المثال وليس الحصر امتلاك عدد ٢ مستشفى بالجابون لتقديم الرعاية الصحية لمواطنين تلك الدولة وغيرهم من المقيمين بها بالإضافة إلى إقامة وحدات متخصصة ببعض مستشفيات الدولة الأفريقية منها وحدة غسيل كلوي بمستشفى بدولة بوركينا فاسو وتقديم الدعم للدول الأفريقية المختلفة في عدد من المجالات منها دعم شركات الأدوية وتوفير ١٠ منح دراسية في مجال الطب للدارسين الأفارقة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية في تلك الدول بإلإضافة إلى الحصول على منح لتلك الدول من جامعات طب عين شمس اقتصاد وعلوم سياسية وهندسة جامعة القاهرة بالإضافة إلى نجاح الوكالة في الحصول على ١٠ منح بمجالات مختلفة من الجامعة البريطانية بالقاهرة للطلاب الأفارقة من الدول المختلفة .

 

من جانبهم توجه عدد من أعضاء وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعدد من التساؤلات المختلفة لممثلي الوكالة بشأن تنظيم التعاون والتنسيق مع الوزارات المختلفة وطرح الوفد أفكار كثيرة لزيادة فاعلية دور الوكالة بالدول الأفريقية بالإضافة إلى إمكانية التعاون بين التنسيقية والوكالة الفترة المقبلة في عدد من المشروعات لصالح الدول الأفريقية بمجالات عدة أبرزها مجال التدريب والتأهيل .

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية السفير سامح شكري القيادة السياسية

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