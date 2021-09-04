نشرة المرأة والصحة|معلومات عن لقاح عبد الله الكوبي للوقاية من كورونا..كشف حقيقة نحافة أحلام

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

فعال بنسبة 92.28%..7 معلومات عن لقاح عبد الله الكوبي للوقاية من كورونا



أعلنت كوبا عن إنتاجها مجموعة من اللقاحات من بينها لقاح عبدالله للتمكن من السيطرة على فيروس كورونا وحماية المواطنين منه فى ظل تزايد الطلب العالمى على اللقاحات المتوفرة بالإضافة لعدم إمكانية توفير أفضل أنواع اللقاحات بكميات كبيرة فى العديد من الدول ورفض الدول الشيوعية استيراد أى لقاح ومن هنا اتجهت كوبا لإنتاج لقاح عبدالله محليا.





أضرار الزعل على القلب.. معلومات لا تعرفها من قبل

اضرار الزعل على القلب من الأمور التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فعندما يكون الأشخاص متوترين أو قلقين أو مكتئبين ، فقد يشعرون بالإرهاق لذا فهم غير قادرين على اتخاذ خيارات نمط حياة صحي، و يكونون أكثر عرضة للتدخين أكثر ، وعدم ممارسة النشاط البدني ، قلة النوم أو كثرة النوم ، وشرب الكثير من الكحول وفشل في تناول الأدوية الموصوفة لهم. بمرور الوقت ، يمكن أن تزيد هذه السلوكيات غير الصحية من خطر الإصابة بأمراض القلب.

قائمة الأطعمة اللازمة للوقاية من السرطان



١-اللفت:

به مادة الإندول (indole) التي تساعد على وقف تحول الخلايا السرطانية في الأنسجة الحساسة للأستروجين، وهو أيضا يقلل من نمو الأورام السرطانية.



٢- المشروم:

يساعد الجسم على محاربة السرطان، وزيادة نشاط الجهاز المناعي؛ إذ يحتوي على السكريات، ومادة البيتا جلوكان وتلك المواد تساعد على تعزيز الجهاز المناعي ومهاجمة الخلايا السرطانية ومنع تكاثرها، كما أنه يحفز إنتاج الانترفيرون في الجسم للقضاء على الفيروسات.



٣-الأعشاب البحرية:

تحتوي على عدد من المكونات مثل البيتا كاروتين وفيتامين ب 12، والألياف والكلوروفيل، التي تساعد في محاربة سرطان الثدي، كما تحتوي على المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد واليود.

٤-البطاطا: تحتوي على البيتا كاروتين والعديد من المواد المضادة للسرطان





بعد إثارتها للجدل.. 5 صور كشف حقيقة نحافة أحلام





تصدرت الفنانة أحلام الشامسي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية و ذلك بعد ما ظهرت مساء أمس في خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية التي كشفت عن رشاقتها الملفتة وتخلصها من الوزن الزائد.