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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار ينخفض قرشا واحدا في البنوك ..اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت، بمعدل قرشا واحدا علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع.

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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 31- 8-2021


وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيها للشراء و 15.72 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيها للبيع في بنوك “ الأهلي المصري، التجاري وفا إيجيبت، مصر،العربي”.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي اليوناني، ابوظبي الاول”.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع  في بنوك “ التجاري الدوليCIB، قطر الوطنيQNB ، بلوم، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدوليAIB، البركة، الاهلي المتحد، سايب، قناة السويس، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، عودة،الكويت الوطنيNBK، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر ايران للتنمية،HSBC”.

أعلي سعر لـ الدولار 


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان، الاستثمار العربي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع  في بنوك “ مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي”.


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي
 

اخبار مصر البنك المركزي

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