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برلمان

برلماني: الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف أداة جديدة من الدولة لتعزيز حقوقها

النائب عبده أبوعايشة
النائب عبده أبوعايشة عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنها تاتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب الدولة بتعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها والتصدي للعنف ضدها وحماية حقوقها المشروعة.

واشار أبو عايشه في تصريحات له اليوم، بالمهام الملحقة بالوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، وفي مقدمتها تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وتوفير المعونة للمرأة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة لها في مشكلتها، بجانب ضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يجعلها وحدة مجمعة وشاملة قادرة على حماية المرأة والتصدي لكافة الانتهاكات بحقها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن السنوات الماضية وبدعم مباشر من الرئيس السيسي، نالت المرأة المصرية الكثير من حقوقها السياسية والتشريعية وهناك جهود مستمرة في هذا السياق، موضحا أن الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، ذراع جديدة للدولة للدفاع عنها واحترام هويتها وحقوقها وحقها في كل مجالات العمل والحياة.

المراة العنف الخدمات القانونية الرئيس السيسي مجلس الشيوخ المجلس القومى للمرأة النيابة العامة

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