مساعد وزير الداخلية الأسبق: المواطن لم يعد يصدق ما تردده قنوات العصابات الإرهابية.. فيديو

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه منذ عام 2014 وحتى اليوم والتوجيه الدائم لوزارة الداخلية، هو تدريب مستمر ورفع كفاءة ومستوى الأفراد، والأجهزة العلمية في الوزارة.



وأضاف "المقرحي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظمات الحقوقية التي تهاجم مصر سواء الدولية أو الممولة، كانت تعمل من منطق تحريض الشعب على جهاز الشرطة والقوات المسلحة باعتبارهما دروع الحفاظ على الأمنين الداخلي والخارجي.

وأكد: "أصبح لدينا جهاز شرطة عصري حضري يؤدي هذا الأداء الذي رأيناه في الشارع، سواء من الناحية المرورية أو المواطنين يعيشون في أمن وأمان، وواقعة طفل المحلة الذي عاد خلال 24 ساعة"، مشيرا: "استقبال الشعب لعودة الابن وسعادة أهله به، كل هذا يصب في النهاية في مصلحة جهاز الشرطة أنه يؤدي الأداء الذي جعل الشعب المصري يرى أن جهاز الشرطة سلطة تسهر على حمايته وتحافظ على مكتسباته".

وأكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق،: " المواطن العادي لم يعد يصدق ما تردده قنوات العصابات الإرهابية".

