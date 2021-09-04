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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول مهرجان المنصورة الرقمي الثاني

التعليم العالى
التعليم العالى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول تنظيم مهرجان المنصورة الرقمي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الذي عُقد عن بُعد "أونلاين"، وذلك برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأفاد التقرير بإطلاق موقع إلكتروني تحت اسم Talent.mans.edu.eg كمنصة إبداعية للطلاب لعرض مواهبهم في مجالات التسابق، وذلك في إطار التحول الرقمي لجميع الخدمات الطلابية وتحويل الأنشطة إلى خدمات رقمية إبداعية.

وأشار التقرير إلى مشاركة ٣٦ جامعة ومعهد في المهرجان وتم قُبول ١٠١٧ عملاً من الطلاب، وجاء التصوير الفوتوغرافي في مقدمة الأعمال ثم القصة القصيرة وتلاوة القرآن الكريم وتم تحكيم الأعمال المقدمة عن طريق لجان تحكيم مُتخصصة وأعضاء هيئة تدريس من جامعة المنصورة، بالإضافة إلى تصويت المُشاهدين والذي وصل إلى ٢١٤١٧١ صوتًا، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد العدل منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة ومقرر المهرجان.

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وأوضح التقرير أنه سيتم تحديد وإعلان أسماء الفائزين الثلاثة الأوائل في كل مجال، وسيتم دعوتهم لحضور الحفل النهائي خلال شهر سبتمبر الجاري، لتوزيع الدروع على الفائزين، وكذلك توزيع الدروع على الجامعات والمعاهد المُشاركة، وتحديد ترتيب الجامعات طبقًا لعدد الأعمال المُقدمة وأعداد الطلاب المُشاركين من كل جامعة ومعهد، وتوزيع المكافآت المالية على الفائزين من الطلاب.

جدير بالذكر أن مهرجان المنصورة الرقمي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تم تنفيذه وتنظيمه بالتعاون بين قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة والإدارة العامة لرعاية الطلاب، برئاسة ا. إبراهيم فهمي مدير عام رعاية الشباب بجامعة المنصورة، ويعُد المهرجان حدثا فريدا من نوعه ويهدف إلى تنمية الإبداع الطلابي لدى طلاب الجامعات والمعاهد في جميع المجالات الفنية والثقافية والرياضية.

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