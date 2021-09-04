أبرز رسائل قمة الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي.. فيديو

كشف الإعلامية "رانيا هاشم"، أبرز رسائل لقاء الرئيس السيسي مع نظيرة القبرصي، معقبه: "للمرة الأولى يتم عقد القمة على المستوى الرئاسي، وهذا له العديد من المدلولات".



وأضافت رانيا هاشم، خلال تقديمها برنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك رسائل عديدة تناولها اللقاء، منها تأكيد الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق مع الرئيس القبرصي على ضرورة إجراءات الانتخابات الليبية في موعدها".



وأشارت: "الرئيس السيسي تطرق أيضا لقضية سد النهضة وقال أننا نسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء السد"، موضحه: "الرئيس القبرصي أشار إلى السعي لتفعيل اتفاقية نقل الغاز مع مصر".



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت نظيره القبرصي في قصر الاتحادية حيث عقد الرئيسان مباحثات منفردة ، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات التاريخية الوثيقة مع قبرص ووحدة الرؤي التي تربط البلدين .

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ نظيره القبرصي، قائلا: من دواعي سرورنا أن نرحب بكم في القاهرة ضيفا عزيزا لشعبنا، متابعا: في إطار حرصنا المستمر على التشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك بين مصر وقبرص، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه الشعوب.



وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام نظيره القبرصي، على أن نعمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وقبرص، من أجل تعزيز الجهود من أجل مواجهة القضايا وتوفير الرخاء والأمان لبلادنا.



وأشار إلى العلاقات المصرية القبرصية تقوم على أرض صلبة من التمازج الحضاري، متابعا: نحن فخورون بالعمل والعلاقات بيننا خلال السنوات الماضية.



وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن تشكيل لجنة حكومية عليا بين مصر وقبرص ، وذلك لمتابعة مسارات العمل الثنائي بين البلدين ، مضيفا : " نهدف لتحقيق التكامل على المستوى الإقليمي " .

وأَضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس قبرص : نستهدف نقلة نوعية في خضم التعاون بين البلديين ، وأنا على ثقة أن هذه نقلة نوعية بين البلدين .

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ،إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان تهدف للاستقرار الإقليمي إزاء كافة القضايا المشتركة .



وأوضح " السيسى " ، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره القبرصى ، أنه أجرى مباحثات على هامش اللجنة العليا بين مصر وقبرص والتى أسفرت عن مباحثات مثمرة شهدت توافقا ملحوظا حول مختلف القضايا .

وأكد على موقف مصر الثابت من مساعى تسوية القضية القبرصية وفقا لقررات مجلس الأمن وتضامنا الكامل ازاء فرض مستحدثات نحو قرارات مجلس الأمن بهذا الصدد .



السيسي: نحتاج الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية التوصل إلى حل عادل فيما يخص أزمة سد النهضة، والتواصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.



وطالب الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، المجتمع الدولي للاضطلاع بدور أكبر لحل قضية سد النهضة حفاظًا على استقرار المنطقة.

و أشاد الرئيس السيسي بالتعاون والتنسيق المصري القبرصي في عدد من القضايا الإقليمية، مؤكدًا أن تدشين اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سيعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.



السيسي: ناقشت مع الرئيس القبرصي سبل توحيد الجهود الدولية لدعم غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المباحثات مع رئيس قبرص تناولت الحديث عن ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة الذي تضرر بشدة من الهجمات الإسرائيلية المتكررة.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، أنه جارٍ العمل على عودة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية.

وتابع الرئيس أنه تم إجراء مباحثات مثمرة شهدت تقاربًا ملحوظًا لوجهات النظر حول القضايا المشتركة، مشددا على أهمية التنسيق السياسي بين مصر وقبرص واليونان.

يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن اللجنة العليا الحكومية، والتى عقدت لأول مرة على المستوى الرئاسي، تناولت عدة جوانب في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، خاصة الجوانب المتعلقة بمجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمني، والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري، والزراعة والتعليم والبيئة والشباب.