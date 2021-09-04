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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يثمن إجتماع الرئيس السيسي مع نظيره القبرصي لبحث سبل التعاون المشترك

حماة الوطن
حماة الوطن

ثمن حزب حماة الوطن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس انستاسيادس والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي مؤكدا أن العلاقات الثنائية الإستراتيجية الراسخة، والآخذة في التنامي بين مصر وقبرص في جميع المجالات تعكس حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة.


وأشار إلى أن الاجتماع يؤكد على الإرادة المشتركة للبلدين على تعزيز التعاون وتطويره في مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط وأواصر الصداقة التاريخية التي تشهد تعاوناً مكثفاً على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي الذي تقوم كل من مصر وقبرص على أساسه بمواجهة التحديات التي تؤثر على كل منهما.


وأكد الحزب أن مصر وقبرص يرتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، فمصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية قبرص واستقلالها وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية منذ عام 1960، الأمر الذي جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز، كما تتسم العلاقات السياسية والثقافية بين مصر وقبرص بالعمق وهو ما نتج عنه دومًا علاقات قوية. 

العلاقات مصر قبرص القانون الدولي الطاقة مصر وقبرص

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