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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عطل فني كبير يضرب فيسبوك بمصر وبلدان عربية

عطل بالفيسبوك
عطل بالفيسبوك

ظهر عطل فني مفاجئ اليوم السبت، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أدى إلى عدم تمكن مستخدمي مواقع التواصل من رؤية صورهم ومنشوراتهم عبر موقع التواصل الشهير.

 

ودون عدد من مستخدمي الفيسبوك تغريدات عبر تويتر تفيد بوجود صعوبات في تسجيل الدخول وكتابة وقراءة المنشورات عبر الفيسبوك، في عدد من الدول من بينها مصر وبلدان عربية أخرى.


وظهرت صفحة عبر الفيسبوك تكب فيها " عذراً ، هناك خطأ ما، نحن نعمل على إصلاحه بأسرع ما يمكن"، بينما ظهرت صفحة الانستجرام بيضاء

 

ويعد  هذا الخطأ التقني او الفني ليس الاول من نوعه الذي يضرب الفيسبوك، ففي 19 مارس طال عطل فني كبير جميع التطبيقات التابعة لشركة الفيسبوك وكان من ضمنها  الواتس آب والماسنجر وانستجرام، مما دفع هذا الأمر إلى تلقي الشركة الآلاف الشكاوى من المستخدمين. 

فيسبوك عطل مصر عطل فني سوشيال مديا اخبار منوعات

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