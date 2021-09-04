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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعدة روائح تستمر 8 ساعات|صابونة الطمي مناسبة لإزالة الدهون من البشرة

بينكي
بينكي

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن شركة ميرتي المنتجة لكريم بينكي انتجت عدة انوع من الصابون الطبي، مثل صابونة الطمي لإزالة الدهون ، و صابونة العسل والشوفان المناسب لأصحاب البشرة المختلطة. 


وأضافت "دينا أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك صابونة بزيت جنين القمح  المناسبة لأصحاب البشرة الحساسة والجافة في نفس الوقت، وهناك صابونة للتفتيح ، أما صابونة الفحم، فمناسبة لكل أنوع البشرة .


وأشارت "دينا أبو السعود" إلى ان شركة ميرتي قامت بإنتاج شاور كريم، وهذا الشور يعمل على ترطيب الجسم، مشيرة إلى أن الكريم بعدة روائح مثل الفانيليا والعنبر، والتوت البري، والرائحة تستمر 8 ساعات.

 

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن صابون بينكي حقق نجاحا كبيرا بين السيدات، موجهة النصيحة لأي سيدة بشرتها دهنية باستخدام صابونة الطمي المغربي، مضيفة أن صابونة العسل والشوفان مناسبة لأصحاب البشرة الدهنية، بينما صابونة الترطيب العميق للبشرة الجافة.


وأكدت خبيرة التجميل أن كريم بينكي ، يستطيع القيام بالتقشير بدون أعراض جانبية نتيجة استخدام مادة الساليسين داخل مكون طبيعي، حيث إنها تزيل الخلايا الميتة وتنظف المسام، مشيرة إلى أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي، والزنك، ويعمل على التقشير الطبيعي للجلد الميت.


وقالت إن كريم بينكى يحافظ على نضارة وتفتيح البشرة، موضحة أن السيدات لديها هاجس ورعب من التجاعيد والتقدم فى العمر ويرغبون باستمرار في العناية ببشرتهن وترطيبها.

 

وأضافت خبيرة التجميل أن كريم بينكى، له فوائد عدة فى تفتيح وتوحيد لون البشرة، بالإضافة إلى أنه يعمل على الوقاية من علامات التقدم فى السن.

دينا أبو السعود كريم بينكي الصابون الطبي صابونة الطمي ست الستات شركة ميرتي

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