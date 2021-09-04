أحمد موسى: كل واحد يشجع فريقه بعيد عن الفتنة|النادي الأهلي منظومة ناجحة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أول رئيس شرفي للنادي الأهلي كان سعد زغلول، مضيفا:" في 1907 تم تأسيس النادي الأهلي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" زمان الأهلي كان يلعب مباراة كرة قدم مع فريق إنجليزي أيام الاحتلال الإنجليزي وفاز الأهلي في تلك المباراة وخرج الشعب للاحتفال في الشوارع".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الطلبة كانوا يخرجون في مظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزي من النادي الأهلي ".

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وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" النادي الأهلي نادي الوطنية ، مضيفا:" هناك البعض لا يرغبون في وصول الاهلى لما هو عليه الآن ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" منظومة النادي الاهلي ناجحة وهناك مجلس إدارة محترم "، مضيفا:" كل واحد يشجع فريقه كيفما يشاء بعيدا عن التعصب والفتنة ".



