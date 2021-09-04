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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات المونديال.. مسحة سلبية لمنتخب مصر قبل مواجهة الجابون

صدى البلد

أعلن محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الأول سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق فور وصوله إلي فندق الإقامة بالجابون  استعدادا لمواجهة الجابون في التاسعة مساء غد بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم

وأكد طبيب المنتخب في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة  سلامة كل أعضاء البعثة المصرية واتباع كافه الإجراءات وفقًا للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لـ متابعة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الجابون على ملعب فرانسفيل، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات قارة أفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب الجابون مساء غد، الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة “أون تايم سبورت". 

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة السادسة من التصفيات برفقة أنجولا والجابون، بالإضافة إلى منتخب ليبيا.

ووصلت  بعثة منتخب مصر الأول إلى الجابون، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض الجولة الثانية، من تصفيات كأس العالم 2022.

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