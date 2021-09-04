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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لأول مرة منذ 30 عاما.. مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية

الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر من أولى الدول المستضيفة لـ الاجتماعات السنوية الخاصة بـ البنك الإسلامي للتنمية، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من المؤسسات تدعم نشاطات البنك الإسلامي.

وأشارت هالة السعيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، إلى أنه يوجد بمصر المؤسسة الخاصة بتمويل التجارة لـ البنك الإسلامي، والمؤسسة المسئولة عن دعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى المؤسسة المسئولة عن تأمين الاستثمار ودعم الصادرات، و هناك مؤسسات كثيرة تعمل على دعم الدول الأعضاء المؤسسين لهذا البنك.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر لديها محفظة كبيرة مع البنك الإسلامي في التنمية، حيث تم صرف أكثر من 13 مليار دولار متنوعة وفي مجالات مختلفة، بالإضافة إلى أكثر من 445 مشروعا تمت من خلال التعاون مع البنك الإسلامي، موضحة أن تم الانتهاء من 92 مشروعا منهم في مجال الطاقة الجديدة المتجددة، ومشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والصادرات.

وأكدت هالة السعيد أن مصر لها الأحقية باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، نظراً لجهودها الكثيرة المبذولة على خلاف باقي الدول الأعضاء.

https://fb.watch/7PtRgkRouF/

 

التخطيط وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد البنك الأسلامي الطاقة الجديدة المتجددة

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