محافظ الشرقية: تطوير 41 قرية في مركز الحسينية ضمن مبادرة حياة كريمة

قال اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جاري العمل في 41 قرية في مركز الحسينية داخل المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة ويتم العمل على تطوير مساكن الأهالي وتطوير شبكة الصرف الصحي والمياه ويتم رفع كفاءة الطرق .



وأضاف ممدوح غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مركز الحسينية كان يفتقر لجميع الخدمات وكان هناك قريتين فقط بهم خدمة الصرف الصحي فقط ".

وتابع ممدوح غراب :" قرى كثيرة داخل المحافظة لم يكن بها محطات مياه شرب وجاري العمل على محطات مياه شرب تنتج 51 ألف متر مكعب في اليوم ".

وأكمل ممدوح غراب :" جاري العمل على 139 مشروع صرف صحي و 24 مشروع مياه شرب في قرى الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة ".



ولفت ممدوح غراب :" الصرف الصحي ومياه الشرب هم أساس الحياة وبالتالي حياة كريمة عملت على إدخال تلك الخدمات لتوفير حياة كريمة للمواطن ويتم العمل على إنشاء مدارس وزيادة عدد الفصول لتقليل الكثافات داخل المدارس ".