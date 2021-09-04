مدارس وخدمات صحية.. إنجازات حياة كريمة في الشرقية.. المحافظ يوضح

قال اللواء ممدوح غرب محافظ الشرقية، إنه هناك 46 مشروعا في ملف تطوير مدارس القرى ضمن مشروعات حياة كريمة، وعدد المدارس التي يتم إنشاؤها يتخطى 20 مدرسة وباقي المدارس ما بين إحلال وتجديد ورفع كفاءات.



وأضاف ممدوح غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"مشروعات التربية والتعليم تتخطى 140 مليون جنيه ".

وتابع ممدوح غراب :" سوف نصل بكثافة الفصول لـ 25 طالبا في الفصل الواحد وفي الوقت الحالي الكثافات من 35 لـ 45 طالبا ".

واكمل ممدوح غراب :" لدينا 24 مشروع صحة ما بين إنشاء مستشفيات جديدة وما بين إحلال وتجديد، مضيفا:" لدينا 37 مشروعا لإنشاء مراكز الشباب والرياضة".

ولفت ممدوح غراب :" تم الانتهاء من تغطية 28 % من الترع والمصارف في مركز الحسينية وعلى مستوى المحافظة لدينا مشروعات بـ 1.4 مليار جنيه لتغطية الترع والمصارف ".

وتابع ممدوح غراب :" قرى كثيرة داخل المحافظة لم يكن بها محطات مياه شرب وجاري العمل على محطات مياه شرب تنتج 51 ألف متر مكعب في اليوم ".



