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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق القبول بالجامعات.. مد المرحلة الثانية حتى مساء الغد.. و استمرار التقدم لتنسيق الجامعات الخاصة حتى 9 سبتمبر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة حلوان : تطعيم الطلاب المستجدين  بلقاح كورونا خلال الكشف الطبى

 

أعلنت جامعة حلوان ، عن مواعيد إجراء الكشف الطبي  للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد  ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ، برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة .

 

تنسيق القبول بالجامعات.. مد المرحلة الثانية حتى مساء الغد.. وننشر بدائل لكليات القمة للطلاب

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، حتى الساعة السابعة من مساء غد الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

 

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول مهرجان المنصورة الرقمي الثاني


تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول تنظيم مهرجان المنصورة الرقمي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الذي عُقد عن بُعد "أونلاين"، وذلك برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


جامعة حلوان: 5 خطوات للتسجيل بالكشف الطبى للطلاب الجدد أهمها التسجيل بلقاح كورونا

 

أعلنت جامعة حلوان ، مواعيد إجراء الكشف الطبي  للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد  ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ، برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة .


التعليم العالي: مد فترة التقدم لتنسيق الجامعات الخاصة حتى 9 سبتمبر

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق الجامعات الخاصة، مد فترة التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس القادم، الموافق 9 سبتمبر.

 

تنسيق القبول بالجامعات 2021.. مد فترة التقدم لتنسيق الجامعات الخاصة حتى 9 سبتمبر.. و ننشر الخطوات و الجامعات المشاركة به

 

وقد وجه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على خريجى الشهادات المصرية فهم آليات التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة، وتقديم الدعم الفني الذي ييسر لهم عملية التنسيق.

 

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