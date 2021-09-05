تنسيق القبول بالجامعات.. مد المرحلة الثانية حتى مساء الغد.. و استمرار التقدم لتنسيق الجامعات الخاصة حتى 9 سبتمبر

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت جامعة حلوان ، عن مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ، برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة .

تنسيق القبول بالجامعات.. مد المرحلة الثانية حتى مساء الغد.. وننشر بدائل لكليات القمة للطلاب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، حتى الساعة السابعة من مساء غد الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.



تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول تنظيم مهرجان المنصورة الرقمي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، الذي عُقد عن بُعد "أونلاين"، وذلك برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أعلنت جامعة حلوان ، مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ، برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة .

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق الجامعات الخاصة، مد فترة التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس القادم، الموافق 9 سبتمبر.

وقد وجه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على خريجى الشهادات المصرية فهم آليات التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة، وتقديم الدعم الفني الذي ييسر لهم عملية التنسيق.