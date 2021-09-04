حسام البدري: درسنا الفريق الجابوني و مجموعتنا متوازنة

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم أن المجموعة السادسة التي يشارك فيها الفراعنة بتصفيات كأس العالم، متوازنة وسيكون فيها صراع كبير.

وقال البدري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مران المنتخب الأخير اليوم السبت: "مجموعتنا متوازنة، والصراع فيها سيكون كبيرا.. كل أطراف المجموعة لديها رغبة فى المنافسة خلال منافسات كأس العالم"

وواصل : "لن تكون هناك مباراة سهلة، والدليل نتائج الجولة الأولى.. نأمل الحصول على نقاط مباراة الجابون الثلاثة رغم رغبة المنافس الكبيرة فى تعويض هزيمته الأولى".

وتابع: "كل تفكيرنا حول المباراة هو الفوز والتعامل مع كل السيناريوهات المتاحة حسب دراستنا للمنافس".

وأضاف: "محاولاتنا لضم محمد صلاح للمشاركة فى مباراة الجابون كللت بالنجاح بعد موافقة ناديه ليفربول على إرساله، وبمجهود من الاتحاد لإنهاء جميع الاتفاقات".

وأختتم: "درسنا الفريق الجابونى وتابعنا مباراته أمام ليبيا.. هناك بعض الأخطاء ظهرت على الفريق ومنحت ليبيا الفوز".