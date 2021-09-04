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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد الغفار: الجامعات الأهلية ليست ربحية..ونأمل بإدراج المصرية بالتصنيفات العالمية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، مشيرا الى أن جامعة الجلالة كلفت الدولة ما يقرب من  14 إلى 15 مليار جنيه، وذلك لأن الجامعة من الجيل الرابع في كل شيء، ومزودة بجميع التقنيات الحديثة.

وأضاف  خالد عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج “آخر النهار” المُذاع على قناة "النهار"، متسائلا: "هل ممكن نتخيل الـ14 أو 15 مليار ممكن يعوضهم مصاريف الطالب؟ مستحيل".

وأضاف خالد عبدالغفار، أنه بالأرقام من الممكن أن نحسب مصاريف التشغيل والإهلاك، وننظر في مصاريف الطالب بالكلية، لافتا إلى أن مصروفات الطالب لن تكفي سداد تكاليف إنشاء الجامعة في 40 سنة.

وتابع: "أيا كان اللى بندفعه في الجامعة لا يمثل أكثر من 40% أو 50% من مصاريف التشغيل والبناء للجامعة، والدولة المصرية تتكفل بباقي المبلغ، لأن تكلفة الطالب على الجامعة ضعف الرقم اللي بيدفعه الطالب، والفلوس اللى بيدفعها الطالب من أجل صيانة الأجهزة وتحديث المعدات واستدامة المشروع فقط، لكن الدولة مش مستنية تربح منها لأنها مستحيل تاخد اللى دفعته في المشروع".

خالد عبد الغفار: نحلم بإدراج كل الجامعات المصرية ضمن التصنيفات العالمية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم صعودا في العالم وفقا لمجلة التايمز البريطانية، مشيرا إلى التايمز لديه ضوابط معينة في تصنيف الجامعات على مستوى العالم.

وقالخالد عبد الغفار، إن إشادة التايمز بالجامعات المصرية جاء نتيجة مجهود مجموعة عمل كبيرة بدأت في وزارة التعليم العالي ومرورا بلجان داخل كل جامعة في مصر لكي نستطيع مخاطبة العالم باللغة التي يفهمها.

ولفت وزير التعليم العالي، إن أن تقييم الجامعات هي الوسيلة المعترف بها عالميا، متابعا: "احيانا بيكون عندنا مميزات كبيرة جدا لكن مش بنعرف نعرضها بشكل كويس، وحاليا نعمل على عرض مميزاتنا أمام العالم، وهذا السبب في رفع مستوى ترتيب الجامعات المصرية".

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه في عام 2015 كان عدد الجامعات المصنفة على مستوى العالم "صفر"، وفي 2021 هناك 23 جامعة مصرية دخلت ضمن الصنيف العالمي للجامعات، مشيرا إلى أن جامعة اسوان من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

وأكمل وزير التعليم العالي،: "احنا لسة مش مبسوطين ونستهدف أن كل الجامعات المصرية تكون داخل التصنيف الدولي، والحلم موجود والعمل المؤسسي موجود وربنا بيكرمنا بالنتائج في النهاية".

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الجامعات الاهلية التقنيات الحديثة اخر النهار

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