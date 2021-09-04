لميس الحديدي: مصر تشهد وضعًا متحركًا أكثر قوة وتأثيرا .. فيديو

بدأت الاعلامية لميس الحديدي اولى حلقات الموسم الثاني من برنامجها “كلمة أخيرة”، قائلة :" فتره الابتعاد عن العمل اليومي بتجعلك اكثر قدره علي النظر للأمور بشكل افضل، وأنك تقدر تشوف الصوره بتفاصيلها، والملاحظة الأشمل لو نظرنا من اعلي و من بعيد و شاهدنا المشهد حولنا اننا كـ دولة و كاقتصاد و كأداء سياسي و تواجد إقليمي ، نحن في وضع متحرك اكثر قوه و اكثر تأثيرا، و نشهد تحسناً في مجالات عديده ، صحيح لسه فيه عمل كتير ، ولكن بالشكل الأكبر ومقارنة وضعنا هذا العام بما سبق ، نحن في وضع افضل كثيرا و فيه شغل بيحصل في كل المجالات ".

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على فضائية "on"، قائلة :" الأرقام و المشاهدات بتقول ان الاقتصاد بيتحسن ويتحرك وينمو بشكل افضل بعد أزمه الكورونا"، مشيرة إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حيث أعلنت ارتفاع معدل النمو خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي ليحقق قفزه كبيره و يصل الي ٧،٧% مقابل انكماش العام الماضي في نفس الفتره كان ١،٧%، موضحة : "الأنشطة اللي شهدت تحسنا في الاداء، هي المطاعم ، الفنادق ، التشييد و البناء ، الصناعات التحويلية ".

وتابعت الإعلامية قائلة: "عندنا أنشطه ارتفعت حوالي ٤٧٪؜ ، مثل: تجاره الجمله ، الزراعه، الصناعه، الأنشطة العقاريه، معقبة: "الأرقام كده بتقول اننا في بدايه تعافي حقيقي بعد ازمه الكورونا ، لكن مش بس الأرقام، ولكن احنا شايفين خلال فتره الاجازه انتعاش في كافه المدن الساحلية اللي ارتفع فيها الانفاق علي الفنادق و الإيجارات و المطاعم بشكل كبير".

وعقبت لميس الحديدي قائلة: "طبعا فيه ناس كتيره بتحوش علشان اجازه الصيف، لكن الأكيد ان هناك انفاق و استهلاك و ودخول تحسنت في عدد من المجالات، وطبعا الاستهلاك يحفز الإنتاج .

وأكملت الإعلامية لميس الحديدي قائلة : "لكن علشان ده يشمل معظم الطبقات ، احنا مش عاوزين نمو قائم فقط علي الاستهلاك، فلابد من نمو يقوم علي الإنتاج و علشان كده بنرجع نكرر ان تحفيز الصناعه و الاستثمار لازم يكون هدف أمامنا"، مشيرة إلى أن الاقتصاد لا يجب ان يقوم علي صناعه التشييد و القطاع العقاري فقط، على الرغم من أهميتهم، لكنها في النهايه قصيره الأجل، حيث لابد من تشجيع الاستثمار و الصناعه لتكون محرك النمو، موضحة أن الصناعه تعني تشغيل طويل المد أي تصدير أي قيمه مضافه، معقبة: " وهي كلمه السر ودي محتاجه شغل كتير في سعر الفايده ، في الأراضي، في المنافسه".

واستطردت لميس الحديدي، قائلة :" أنه على الصعيد السياسي فالملاحظة الواضحه هي النشاط الكبير لمصر إقليميا"، مشيرة إلى مؤتمر العراق الذي جمع الفرقاء من دول الإقليم و مؤتمر القمه الثلاثيه بين مصر والاْردن و فلسطين، معقبة: “من الواضح ان هناك تحركا مصريا اردنيا جديدا لتحريك الوضع في القضية الفلسطينية استنادا إلي مواقف الادارة الامريكية الجديدة و”الحكومة الاسرائيلية".

وتابعت: "ليبيا والسودان كلها ملفات تتحرك فيها مصر بقوه و نشاط"، مشيرة إلى خروج رعايانا من كابول في توقيت ممتاز و محسوب، معقبة: "هذه الأمور لا تحدث بالصدفة بل تحتاج علاقات و تحركات".