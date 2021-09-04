عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي: مصر تشهد وضعًا متحركًا أكثر قوة وتأثيرا .. فيديو

الاعلامية لميس الحديدي
الاعلامية لميس الحديدي

بدأت الاعلامية لميس الحديدي  اولى حلقات  الموسم الثاني من برنامجها “كلمة أخيرة”، قائلة :" فتره الابتعاد عن العمل اليومي بتجعلك اكثر قدره علي النظر للأمور بشكل افضل، وأنك تقدر تشوف الصوره بتفاصيلها، والملاحظة الأشمل لو نظرنا من اعلي و من بعيد و شاهدنا المشهد حولنا  اننا كـ دولة و كاقتصاد و كأداء سياسي و تواجد إقليمي ، نحن في وضع  متحرك اكثر قوه و اكثر تأثيرا، و نشهد تحسناً في مجالات عديده ، صحيح لسه فيه عمل كتير ، ولكن بالشكل الأكبر ومقارنة وضعنا هذا العام بما سبق ، نحن في وضع افضل كثيرا و فيه شغل بيحصل في كل المجالات ".

 

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على فضائية "on"، قائلة :" الأرقام و المشاهدات بتقول ان الاقتصاد بيتحسن ويتحرك وينمو بشكل افضل بعد أزمه الكورونا"، مشيرة إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حيث أعلنت ارتفاع معدل النمو خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي ليحقق قفزه كبيره و يصل الي ٧،٧% مقابل انكماش العام الماضي في نفس الفتره كان ١،٧%، موضحة : "الأنشطة اللي شهدت تحسنا في الاداء، هي المطاعم ، الفنادق ، التشييد و البناء ، الصناعات التحويلية ".

 

وتابعت الإعلامية قائلة: "عندنا أنشطه ارتفعت حوالي ٤٧٪؜  ، مثل: تجاره الجمله ، الزراعه، الصناعه، الأنشطة العقاريه، معقبة: "الأرقام كده بتقول اننا في بدايه تعافي حقيقي بعد ازمه الكورونا ، لكن مش بس الأرقام، ولكن احنا شايفين خلال فتره الاجازه انتعاش في كافه المدن الساحلية اللي ارتفع فيها الانفاق علي الفنادق و الإيجارات و المطاعم بشكل كبير".

وعقبت لميس الحديدي قائلة: "طبعا فيه ناس كتيره بتحوش علشان اجازه الصيف، لكن الأكيد ان هناك انفاق و استهلاك و ودخول تحسنت في عدد من المجالات، وطبعا الاستهلاك يحفز الإنتاج .

وأكملت الإعلامية لميس الحديدي قائلة : "لكن علشان ده يشمل معظم الطبقات  ، احنا مش عاوزين نمو قائم فقط علي الاستهلاك، فلابد من نمو يقوم علي الإنتاج و علشان كده بنرجع نكرر ان تحفيز الصناعه و الاستثمار لازم يكون هدف أمامنا"، مشيرة إلى أن الاقتصاد لا يجب ان يقوم علي صناعه التشييد و القطاع العقاري  فقط، على الرغم من أهميتهم، لكنها في النهايه قصيره الأجل، حيث لابد من تشجيع الاستثمار و  الصناعه لتكون محرك النمو، موضحة أن الصناعه تعني تشغيل طويل المد أي تصدير أي قيمه مضافه، معقبة: " وهي كلمه السر ودي محتاجه شغل كتير في سعر الفايده ، في الأراضي، في المنافسه".

واستطردت لميس الحديدي، قائلة :" أنه على الصعيد السياسي فالملاحظة  الواضحه هي النشاط الكبير  لمصر إقليميا"، مشيرة إلى مؤتمر العراق الذي جمع الفرقاء من دول الإقليم و مؤتمر القمه الثلاثيه بين مصر والاْردن و فلسطين، معقبة: “من الواضح ان هناك تحركا مصريا اردنيا جديدا لتحريك الوضع في القضية الفلسطينية استنادا إلي مواقف الادارة الامريكية الجديدة و”الحكومة الاسرائيلية".

وتابعت: "ليبيا والسودان كلها ملفات تتحرك فيها مصر بقوه و نشاط"، مشيرة إلى خروج رعايانا من كابول في توقيت ممتاز و محسوب، معقبة: "هذه الأمور لا تحدث بالصدفة بل تحتاج علاقات و تحركات".

لميس الحديدي مصر برنامج كلمة أخيرة أزمه الكورونا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مؤتمر القمه الثلاثيه مؤتمر العراق

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

فيديو على الفيس بوك.. كشف حقيقة بلاغ مواطن بتعرض شقيقه للاختطاف

وزير التعليم العالي: نسبة الالتحاق بالجامعات في مصر 36%.. والباقي دبلومات

أنا آسف|طبيب فقد بصره في مستشفى عزل يروي تجربة مؤثرة على الهواء

التصلب المتعدد أو الـ MS| المرض الذي يصيب الشباب والمعروف بمرض العصر

المتر يقترب من 60 ألف جنيه.. أسعار الأراضي التجارية بالقاهرة الجديدة وأكتوبر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

مقطع فضحه.. ضبط مواطن تحرش بالنساء في مرفق بـ المدينة المنورة

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

مصدر يكشف حقيقة اقتراب مصطفي البدري من النادي الأهلي

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

عجائب الصلاة النارية في الشفاء وتحقيق الأمنيات.. 40 أمرا مذهلا يحدث لك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ