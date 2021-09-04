أنا آسف|طبيب فقد بصره في مستشفى عزل يروي تجربة مؤثرة على الهواء

اعتذر الدكتور محمود سامي الطبيب الذي فقد بصره أثناء عمله في مستشفى عزل كورونا، للمصريين على الهواء، قائلا:" أنا اسف لو كلامي وتفكيري في الانتحار سبب حالة من الحزن لدى المصريين، وما كتبته كان نوع من انواع الفضفضة".



وقال محمود سامي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، متأثرا :" مر 15 شهر على فقداني للبصر ".

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وأضاف محمود سامي :" مريت بـ فترات متقلبة ما بين الصدمة ومحاولة فهم أبعاد المشكلة والعلاج والحزن لما حدث لي ولكن الحمد لله وأنا راضي بقضاء الله ".

وتابع محمود سامي :" ما حدث معي امر مش بسيط ومش محترف في قصة التعامل مع فقداني للبصر "، مضيفا:" ابني يحيي بيجي يشدني من يدي عشان اعمله شيء معين وأنا مبسوط انه بيعمل معايا كده".