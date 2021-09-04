وزير التعليم العالي: نسبة الالتحاق بالجامعات في مصر 36%.. والباقي دبلومات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن توجه الدولة لإتاحة التعليم العالي أمام الطلاب أصحاب المجاميع المتوسطة بنسبة تصل إلى 50% لا يتنافى أبدًا مع توجه الدولة في اتاحة التعليم الفني والحرفي التي تحتاجه الدولة في المرحلة المقبلة.

وأضاف خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن نسبة الالتحاق بالتعليم العالي في مصر 36% فقط، موضحًا أن 36% من المرحلة العمرية من 17 إلى 21 سنة يدخلون التعليم العالي من المصريين.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن ما دون الـ36% يتخرجون من الدبلومات صناعية ويتم تأهيلهم لسوق العمل فورًا، مؤكدًا أن الدولة تستهدف أن تصل إلى نسبة 50% في التعليم العالي خلال الــ15 عامًا القادمة.

اللي جايب 50% فى الثانوية يدخل الجامعة في المرحلة الثالث

كد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الوزارة تقوم بمجهود كبير لتسويق البرامج التعليمية الجديدة وبرامج المستقبل من خلال مناهج دراسية والتعريف والتثقيف للأسرة قبل الطالب لكسب التغيير في الثقافة ومفهوم الجامعات الالكترونية التي يحتاجها سوق العمل.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن المرحلة الثالثة في الجامعات تقبل الطلاب الذين تصل مجاميعهم إلى 50% ، متابعًا أن هناك أماكن متاحة في أكثر من 200 معهد عالي "بكالوريوس - ودبلومات".

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه من خلال الكليات والمعاهد المتاحة التي وفرتها الدولة لأبنائها نستطيع استقبال الطلاب حتى 50% من المجاميع، والكل يقدر يدخل تعليم عالي".