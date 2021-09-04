من أعلى نقطة بالبرج الأيقوني:

رئيس الوزراء يتابع أعمال التنفيذ بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

مدبولي : هذه المنطقة ستعبر عن نهضة مصر المعاصرة

وزير الإسكان: بدء التشطيبات الداخلية بالأبراج.. وتركيب 66 وحدة زجاجية من واجهات البرج الأيقوني

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال ومعدلات التنفيذ، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الوزارة والهيئة، وكذا مسئولي الشركة الصينية المسئولة عن إنشاء الأبراج في منطقة الأعمال المركزية.



وصعد رئيس الوزراء إلى أعلى نقطة بالبرج الأيقوني، التي تتيح رؤية شاملة للاطلاع على أعمال تنفيذ الواجهات والهياكل الخرسانية بمنطقة المال والأعمال، حيث تعرف على موقف تنفيذ هذا البرج المميز وباقي الأبراج في المنطقة، كما صعد إلى أحد الأبراج التي يتم تنفيذها بالمنطقة، لمتابعة أعمال التشطيب التي تتم من الداخل، مؤكدًأ على أهمية أن يتم التنفيذ وفق الجودة المطلوبة والبرنامج الزمني المحدد.



وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي تحظى به منطقة الأعمال المركزية باعتبارها القلب التجاري النابض بالحياة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستعبر عن نهضة مصر المعاصرة، حيث يضم البرج الأيقوني الأعلى في أفريقيا، والعديد من الأبراج الأخرى التي تستهدف جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار في هذا المشروع والتواجد في قلب العاصمة الجديدة.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، حول الموقف التنفيذي لأبراج منطقة الأعمال المركزية، حيث أوضح أنه تم تنفيذ الخرسانات المصبوبة بنسبة 95% بإجمالي مليون و 347 ألف متر مكعب خرسانة، كما يتم تنفيذ الإنشاءات في الأبراج بنسبة 80%، والواجهات بنسبة 43%، كما تم بدء التشطيبات الداخلية بالأبراج، ويتم استكمال أعمال الميكانيكا والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوائط البرج الأيقوني ونهو أعمال الهيكل المعدني، بارتفاع نحو 385 م، كما تم تركيب 66 وحدة زجاجية من واجهات البرج الأيقوني، كما عرض الوزير موقف إتمام الخرسانات وتركيب الواجهات الزجاجية في باقي الأبراج بالمنطقة.



كما قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد مشروع إقامة المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث استمع إلى شرح من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة، حول خطوات تنفيذ هذا المشروع الهام.



وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذا المشروع الذي يحقق الربط بين العاصمة الجديدة وكافة المناطق بالقاهرة الكبرى والمحافظات، حيث يشكل مركزاً لتيسير إنتقال العاملين بالعاصمة والقاطنين بها، وقاصديها، إلى جانب المشروعات الأخرى السككية التي ستختصر الزمن والمسافة في الوصول لهذه المدينة الحضارية، الذى يتابع العمل بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أولا بأول.



وأوضح اللواء ايهاب الفار أن المشروع يتضمن تنفيذ منطقتي انتظار حافلات تصل بين العاصمة الإدارية الجديدة ومختلف مناطق القاهرة الكبرى، بسعة حوالي 2400 مركبة، فضلاً عن منطقة انتظار للحافلات التي تربط بين العاصمة وعدد من عواصم المحافظات، بسعة نحو ألف مركبة، ومنطقة إنتظار حافلات تنقل الأفراد بين مكونات العاصمة الإدارية الجديدة، بسعة نحو 768 مركبة، إلى جانب صالة ضخمة للمغادرة والوصول من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، ونفقين للربط بين المناطق.



وأشار رئيس الهيئة الهندسية إلى أن المشروع سيتضمن أيضاً مولاً تجارياً، ومساراً تجارياً ترفيهيأً به محال وكافتيرات ومطاعم، فضلأً عن المباني الإدارية والتجارية، ونقطة شرطة، ووحدتي مطافئ وإسعاف، ومحطتين للتزود بالوقود للسيارات، وورشتي حافلات، ومحطة وقود للحافلات، ومناطق إنتظار للسيارات.



كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، وأشاد بحجم وجودة الأعمال المنفذة، حيث تعرف على ما تم تنفيذه والمتبقي الانتهاء منه، ومن ذلك القاعات الرئيسية، وصالات كبار الزوار، والمكاتب المتنوعة مثل مكتب رئيس البرلمان والوكلاء والعاملين، والصالونات، والمركز الإعلامي، وغيرها من مكونات هذا الصرح المقرر الإنتهاء منه قريباً.



كما مر رئيس الوزراء على ساحة الشعب، لمتابعة تقدم الأعمال في حديقة الشعب، وأعمال التشجير، وتنفيذ النصب التذكاري، وأعمال تركيب ووضع ساري العلم الأطول عالمياً، وهي المكونات التي ستمثل عناصر تميز محيط الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من أحد ممثلي الهيئة الهندسية حول ساحة الشعب، الذي أوضح أن المشروع يتكون من مسرح دائري سعة 1200 فرد، يتوسطه مبنى دائري، بمسطح 5 آلاف متر مسطح، يحدُ المبنى نافورة دائرية بمسطح 4 آلاف متر مسطح، وبشأن سارى العلم، فقد تم إتمام تركيب الوصلة الخامسة بالساري بنجاح، وطولها 27 مترا، ووزنها 135 طنا، ليصل ارتفاع الساري حالياً إلى نحو 88 متراً من الحديد، و 6 أمتار خرسانة، باجمالي 94 متراً.