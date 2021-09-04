مؤتمر "صون الطبيعة ومواردها" يختتم فعالياته بإصدار عدة توصيات

انتهى مؤتمر ""صون الطبيعة و مواردها- نحو تفعيل استراتيجيه 2030 و ما بعدها" الذي عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 28-31 أغسطس ، إلى عدة توصيات أهمها :

اتخاذ المؤتمر كنواه لاستحداث منصة الكترونية لصون الطبيعة ومواردها تتيح للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية والمستثمرين والجمعيات الأهلية التواصل العلمي وتبادل الخبرات والمعارف الهادفة لصون الطبيعة وتوثيق التراث الحضاري والإنساني لمصر .

إحدى جلسات المؤتمر

قائمة بأسماء المشاركين في المؤتمر

د. أحمد عبدالفتاح

• استحداث المنصة الالكترونية المقترحة سوف يخلق قاعدة بيانات رقميه تاريخيه ومستقبليه لرصد ومراقبه الظواهر الطبيعية وآثارها السلبية والايجابية لتفادى المخاطر وتوفير فرص الاستخدام الآمن لها .

• تسويق نتائج الأبحاث التطبيقية من المنصة الالكترونية المقترحة الى المستثمرين مباشره أو من خلال الغرف والنقابات المهنية وغيرها بما يحقق النفع المشترك للجهات البحثية والمستثمرين من خلال تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسويقية ناجحة، بواسطة القطاع الخاص والمؤسسات الراعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات العامة والخاصة العاملة في مجال صون الطبيعة بتخصصاته المختلفة الصناعية والتسويقية.

• تكثيف التعاون الدولي في مجال صون الطبيعة ومواردها فى ظل حقيقة أن الظواهر الطبيعية تتجاوز الحدود الجغرافية للدول مما يستلزم ضروره العمل المشترك في الرصد والتقييم المبكر وتبادل الخبرات والبحوث على المستويين الإقليمى والدولي لتفعيل أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 وما بعده .

• تحقيق التكامل العلمي بين مؤسسات الدولة العلمية والبحثية والتعليمية والتنفيذية بهدف صون الطبيعة ومواردها فى إطار استراتيجيه مستدامة يتم تفعيلها من خلال البرامج الإقليمية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

• تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة للرصد المبكر للظواهر الطبيعية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد واستثمارها فى دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات التنمية والحد من التصحر والتلوث البيئي الأرضي والبحري وغيرها من الظواهر بهدف خفض عناصر المخاطرة.

• نشر استخدام الخرائط الرقمية للرصد المبكر للمخاطر البيئية وبالأخص ما يتعلق بالتصحر و تزايد مصادر تلوث مياه النيل والمياه الجوفية وغيرها من مؤشرات المخاطر بمحافظات الجمهورية حتى يتاح لمتخذي القرار تفادى المخاطر لأثارها السلبية على الصحة العامة والإنتاج الزراعى .

عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا .

وشارك فى الجلسة الافتتاحية وزيره التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج و ا.د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا و الدكتور أيمن فريد أبو حديد رئيس المؤتمر ووزير الزراعة الأسبق و د. مى علام منسق عام المؤتمر ورئيس مراكز التنمية الاقليمية بأكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا و أ.د. مبارك المجذوب الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية ووزير البحث العلمي الأسبق بالسودان والسيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وحضر نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مستشاره اللواء خالد صادق والدكتورة ناديه زخارى ممثل المجلس القومى للمرأه والوزير الأسبق للتعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمد سامح ممثلا عن وزيره البيئه وممثلى المنظمات الدوليه والهيئات الدبلوماسيه.

كما شارك فى المؤتمر أكثر من 300 باحثا تناولوا بحوثا شامله للظواهر والأنشطة المتعلقة بصون الطبيعة ومواردها، وممثلا عن جامعة الأسكندرية شارك الدكتور أحمد عبد الفتاح محمود عميد كلية الزراعة بسابا باشا - جامعة الإسكندرية فى اللجنة العلمية بالتنسيق مع إدارة المؤتمر لفحص الأبحاث المقدمة للمؤتمر مع لفيف من السادة العلماء من دول العالم المختلفة مثل مصر و كندا و المانيا و إيطاليا وإنجلترا والنرويج وإسبانيا و اليونان والهند والصين و المغرب و باكستان و أرمينيا.