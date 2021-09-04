تصفيات كأس العالم .. أوكرانيا تفرض التعادل أمام فرنسا 1-1

تعادل منتخب فرنسا مع منتخب أوكرانيا بهدفا لمثله في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

أوكرانيا تقدمت بواسطة ميكولا شابارينكو، قبل أن تتعادل فرنسا في الشوط الثاني عن طريق أنتوني مارسيال.

لترفع فرنسا رصيدها إلى 9 نقاط في الصدارة من 5 مباريات، بينما وصلت أوكرانيا إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث من 5 مباريات.

وأفتقد منتخب فرنسا لخدمات نجمه الشاب كيليان مبابي، الذي تعرض للإصابة في مباراة فرنسا أمام البوسنة.

وغادر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، معسكر منتخب بلاده أمس الأول، الخميس، بسبب معاناته من إصابة في الساق.

ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع فنلندا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.