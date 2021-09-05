الصحة تعلن مواعيد مبادرة الرئيس السيسى لدعم صحة الأم

أكدت وزارة الصحة والسكان أن المتابعة مع الطبيب مرة كل شهر خلال فترة الحمل مهمة للوصول إلى ولادة آمنة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين تقدم الكشف المبكر والعلاج بالمجان لجميع السيدات الحوامل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مواعيد عمل الوحدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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