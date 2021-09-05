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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

زار 40 دولة وكرمه الرئيس بوتين.. حكاية شاب مصري مقيم في روسيا

الشاب سيف الحكيم
الشاب سيف الحكيم

تحدث الشاب سيف الحكيم، المصري المقيم في روسيا، حول رحلة نجاحه، منذ تخرجه في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعمل بعد التخرج في إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، ولكن طموحه قاده أن يستكمل مسيرة نجاحه في روسيا، فسافر إلى هناك، وشق طريقه نحو مستقبل باهر، بخطوات واثقة، سريعة، ومهمة. 
 

بدأت رحلة نجاح صاحب الـ37 عامًا في روسيا، سعى لنيل الخبرة وتعلم التسويق، وبعد بحث مكثف وجدها في شركة هواتف محمولة شهيرة، وبعد فترة وسنوات من العمل أصبح مدير التسويق الإقليمي للشركة في روسيا وبعض الدول الأخرى، وتخطى صعوبات اللغة وفاز بالرهان على جودة الشخصية المصرية بالخارج. 
 

سعى «الحكيم» للتنقل بين البلدان والسفر في أرجاء الكرة الأرضية وكانت هوايته، زار أكثر من 40 دولة، وتعرض لثقافات مختلفة، حسب حديثه لـ«صدى البلد»، قائلا: «السفر بيعرفك حاجات جديدة وبيعرضك لخبرات مختلفة وجديدة، كمان بيعرفك على شغفك ويوسع تفكير ومدارك الشخص، غير إن هو تعليم للذات أكثر من المدارس، وفيه تنمية شخصية وعملية وميزة كبيرة أنصح دائما الجميع به».
 

حصل الشاب سيف على جوائز عالمية ودولية ، لعل أبرزها كان تكريمه من الرئيس بوتين، عقب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014، التي أقيمت في مدينة سوتشي الروسية، حينما كان المسؤول التسويقي للأولمبياد آنذاك، وتمّ تكريمه على ما بذل من جهد في خروج الأولمبياد بشكل لائق.  
 

وأوضح «سيف» أنه شعر بسعادة كبيرة عقب التكريم من الرئيس بوتين، بعدما سعى إلى تطوير ذاته ليصل إلى تلك المكانه، وان يرفع اسم بلده مصر عاليا، وينصح الشباب أن يكونوا لديهم أهداف محددة ويبعدون عن عشوائية التخطيط لمستقبلهم، «ماحدش يقول عايز أبقى مليونير، ده حلم مش هدف، لازم تكبر نفسك وتنمي قدراتك عشان لما توصل للهدف تبقى قده وتعرف تحافظ عليه، مش تحصل على فلوس وتضيعها».  
 

كما أكد أن طريق النجاح صعوبته في سهولته، يجب أن يحدد الشخص ما يريد بوضوح، ثم يقرر ما سيفعله، «النجاح يأتي من تقليد الناجحين أولا ثم وضع بصمة التميز، وأن يحاوط الشخص نفسه بالناجحين والأشخاص القدوة الذين يتعلم منهم».
 

وتابع أن المراد من وضع أهداف ليس الوصول إليها فقط، بلأ أن يكون الشخص على قدر ذلك الهدف بعد الوصول إليه، واستشهد بمقولة أن الشخص يطور نفيه ومهاراته وشخصيته لدرجة تدعل النجاح هو من يأتي له وليس العكس.

روسيا جامعة القاهرة مصر كلية الهندسة شاب مصري

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