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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة التحقيقات|دلالات قمة الرئيس السيسي ونظيره القبرصي..القصة الكاملة لضحايا سمكري البنى آدمين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي

نشر قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم السبت 4 سبتمبر..

هجوم على سد النهضة| لماذا اتهم آبي أحمد السودان بالتحالف مع التيجراي لتعطيل السد؟

تجددت الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي والقوات الانفصالية بإقليم التيجراي المعارضة لنظام أبي أحمد، أمس الجمعة، حيث أعلنت إثيوبيا عن إحباط محاولة لعناصر متحالفين مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" للهجوم على سد النهضة.

وقال الجيش الإثيوبي إن 50 مسلحا قتلوا وأصيب 70 آخرون من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إثر الهجوم الكبير الذي شنته على سد النهضة عقب التسلل عن طريق منطقة المحلة على الحدود  السودانية.

بعد الهجوم على سد النهضة.. السودان يوجه طلبا عاجلا لإثيوبيا

جامعة الدول العربية تكشف إمكانية توسطها في أزمة سد النهضة

تهدد محصول الذرة|دودة الحشد الخريفية حشرة خطيرة..ومشروع دولي لمكافحتها

أخطر الحشرات التي دخلت مصر حديثا، دودة الحشد الخريفية وتعد من أكثر الحشرات التى تهدد المزارعين خاصًة مزارعى الذرة الشامية، وكانت تظهر فى محافظات أسوان والأقصر وقنا، وسيكون وصولها إلى سوهاج كارثة تهدد المزارعين وتقضى على زراعتهم خاصًة الذرة الشامية.

وقال الدكتور محمد عبدربه وكيل، معمل المناخ الزراعي بوزارة الزراعة، إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أظهرت العديد من الآفات والحشرات الزراعية أبرزها  دودة الحشد الخريفية التي تفضل التغذية على محصول الذرة ، وهو المحصول الأكثر انتشارًا فى أفريقيا لذا فإن دودة الحشد منتشرة بشكل كبير في القارة.

حركات مفاجئة تصيب بالشلل.. القصة الكاملة للمشاهير ضحايا سمكري البنى آدمين

يعد «سمكري البني ادمين»، واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي الذي ذاع صيته بين رواد السوشيال ميديا، والذي يتردد عليه العديد من المشاهير والشخصيات العامة، لمعالجتهم بطريقة طبيعية من خلال حركات مفاجئة تعمل على فك العضلات والاسترخاء ليشعر بعدها الشخص براحة كبيرة.

فيديوهات لفنانين.. نقيب العلاج الطبيعي يفجر مفاجأة عن سمكري البني أدمين

فوضى في سوق الطب..تعليق قوي من عمرو أديب عن "سمكري البني آدمين"

دلالة وأسباب قمة الرئيس السيسي ونظيره القبرصي وماذا يعني التوقيت |خاص

تستمر العلاقات بين مصر وقبرص في التزايد والتفاهم في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وأولها التهديدات التي تصيب البلدين في منطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي، واهتمام البلدين باستقرار الوضع في ليبيا ونجاح الجهود الليبية في إتمام الانتخابات مرتقبة وتوحيد صفوف البلاد وخروج القوات الاجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وعلى أثر هذا التقدم الكبير في العلاقات المصرية القبرصية، استقبل، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث من المقرر عقد عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس السيسي والرئيس القبرصي وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين.

مساعد وزير الخارجية الأسبق: قبرص تثمن مواقف الرئيس السيسي تجاه القضية القبرصية.. فيديو

خالد ميري: الربط الكهربائي مع قبرص هو الطريق الموصل لأوروبا.. فيديو

التصلب المتعدد أو الـ MS| المرض الذي يصيب الشباب والمعروف بمرض العصر

تعاني البشرية من العديد من الأمراض المزمنة التي تضرب الإنسان وتهدد سلامته وسلامة من حوله، وبدأنا نرى أمراضا لم نسمع عنها من قبل ولم يكن يعرفها إلا القليل لكن مع ظهور فيروس كورونا «كوفيد – 19» الذي أصبح كالضوء الذي سُلط على جميع الأمراض التي لم نكن نعملها وخاصة الأمراض التي تصيب الجهاز المناعي للإنسان.

ومن هذه الأمراض مرض التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي أو مرض MS، الذي يعتبر مرض العصر ويصيب الفئة العمرية من 20 – 40 عاما لذلك عرف بأسم مرض الشباب.

وفيما يلي يعرض «صدى البلد» أهم المعلومات عن مرض MS أو التصلب المتعدد..

سد النهضة السودان أبي أحمد دودة الحشد الخريفيه سمكري البني ادمين العلاج الطبيعي الرئيس السيسي قبرص منطقة شرق البحر المتوسط العلاقات المصرية القبرصية التصلب المتعدد مرض MS

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