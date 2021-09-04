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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاكوش والبحراوي أمام لجنة التحقيق بالموسيقيين .. غدًا

حسن شاكوش
حسن شاكوش

يمثل حسن شاكوش ورضا البحراوى غدًا الأحد أمام لجنة التحقيقات نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معهما وسماع أقوالهما فيما حدث الأيام الماضية واستخدام الفن فى التراشق بينهما  دون النظر لقيم وأعراف وآداب المجتمع.


رغم إصدار نقابة المهن الموسيقية قراراً بوقف حسن شاكوش عن الغناء لمدة شهر بعد نشوب مشاجرة بينه وبين رضا البحرواى ، إلا أنه تواجد داخل حفله الذى أقيم فى الساحل الشمالى .

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وتحايل حسن شاكوش على قرار نقابة المهن الموسيقية من خلال صعوده على المسرح وتشغيل أغاني عن طريق مكبرات الصوت ولكنه اكتفى بالرقص مع جمهوره دون أن يقوم بالغناء فى الميكروفون.

وكان قد قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، وقف تصاريح الغناء لمدة شهر لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوى وعدم مزاولتهما الغناء طوال تلك المدة بسبب ما بدر منهما أمام الجمهور حسبما قال أحمد مرتضى سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية لـ صدى البلد.


وجاء نص القرار كالتالي:  
وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف؛ ذلك لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات علي الجمهور  من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديآ للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا هاديا أو داعما لإهدار  الأخلاق والفضيلة .


وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور  له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.


وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتي المؤدين للمهرجانات التمسك بمسئولية الكلمة والأخلاق ولن تتواني النقابة عن دورها في ممارسة حقها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخه والرصينة.

بدأت الأزمة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، مع انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلاف وقع بين حسن شاكوش وفرقة رضا البحراوي وتدخل حمو بيكا لفض الاشتباك قبل وقوع أزمة أكبر.

ظهر حسن شاكوش في الفيديو وهو يغادر المسرح ثم صعد رضا البحراوي بعده، وشرع في الغناء، ثم قال :"هو حسن شاكوش راح فين أنا كان نفسي فيه.

 

الساحل الشمالي هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية حسن شاكوش الفن المصري شاكوش والبحراوي

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