شيكابالا لـ عمرو أديب: الزمالك مش هيأخد الدوري تاني

أكد كابتن نادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا"، خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي" أن نادي الزمالك لن يحصل على الدوري مرة أخرى بسبب الضغوطات التي يتعرض لها النادي.

ودخل "شيكابالا"، إلى الاستوديو حاملا درع الدوري على الهواء ليفاجأ الإعلامي "عمرو أديب"، بدخوله الاستوديو حاملا دخل الدوري.

وروي محمود عبدالرازق شيكابالا قصة مشجع أهلاوي نزل من فوق السطوح للالتقاط صورة شخصية معه، قائلا:" الناس في أسوان طيبين وعلي طبيعتهم".



وقال "شيكابالا"،: "في ناس متعصبة جدا والإعلام بيوصل صورة مش حقيقية.. رغم إننا اللعيبة أصدقاء جدا"، مضيفا: "الناس بتشوف اللقطة اللي في الماتش بس ولكن بره الماتش مش بتشوف أننا كلنا أصحاب".



وأشار: "جهور الأهلي في أسوان بس بيقابلني وبيتصور معايا وبيحترمني، وفيه ناس كتير صحابي أهلاوية بينا كل احترام".

ودعت الصفحة عبر صفحتها الجمهور للمشاركة في الحلقة وتوجيه الأسئلة للاعب كالتالي: “كابتن نادي الزمالك في ضيافة الحكاية.. اسأل شيكابالا”.

وجاءت أبرز التعليقات على خبر استضافة شيكابالا كالتالي: “كابتن مصر الأباتشي شيكابالا، أسطورة النادي الملكي هتفضل دائما في قلوب كل عاشق للزمالك وكل راي حر يرى الألماس ويقول هذا الماس، منتظرين ظهورك في كل مكان في العالم يوجد فانز شيكا الأسطورة”.

وأرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا إنذارا رسميا وعاجلا لإدارة قناة MBC مصر طالب فيه إدارة القناة بمنع إذاعة حلقة شيكابالا والتى نوهت القناة أول أمس عن استضافتها له مع الاعلامى مقدم برنامج الحكاية على القناة.

وذكر طارق محمود فى إنذاره الموجهة الإدارة القناة ان اللاعب شيكابالا والذي فرضت عليه عقوبات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه لتكراره اثارة الجماهير وسب اتحاد الكرة المصرى وتجاوزه اللفظى والاحتكاك بمسؤول النظام والاتحاد المصري بعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى فى الدورى , والذى ادى الي اثارة الفتنة بين جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك وتوجيه عبارات السب من خلال الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.