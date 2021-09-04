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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح وسجل مشرف مع المنتخب الوطني .. ماذا قدم الفرعون خلال 10 سنوات

صدى البلد

خاص النجم المصري محمد صلاح أول مباراة رسمية له مع المنتخب الوطني وكانت أمام سيراليون يوم 3 سبتمبر 2011 فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2013.

وشارك محمد صلاح في 68 مباراة، و سجل 43 هدفا ، كما صنع 21 هدفا، ويعد هداف منتخب مصر التاريخي في كأس العالم.

عودة صلاح ومصطفى محمد وغياب صبحي والنني

وانضم الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى  اليوم، لمعسكر المنتخب بالجابون للحاق باللقاء المرتقب وذلك بعد انضمام مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى للمنتخب فى القاهرة قبل السفر للعاصمة ليبرفيل واللذين  غابا عن لقاء أنجولا بالقاهرة، فيما حرمت الإصابة محمد الننى نجم ارسنال الانجليزي من اللحاق بالمباراتين.

يخوض منتخب مصر مرانه الأول والرئيسي اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة الجابون على الملعب الرئيسى  بمدينة فرانسفيل فى الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 .

وكانت بعثة منتخب مصر قد خاضت مرانا قويا صباح أمس الجمعة، بإستاد الدفاع الجوى قبل أن تتوجه عصرا للجابون على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة أصحاب الأرض فى التاسعة مساء غدا .

وفاز منتخب مصر فى الجولة الأولى على أنجولا بهدف محمد مجدى قفشة من ركلة جزاء فى الدقيقة الخامسة من الشوط الأول ، فيما خسرت الجابون من لبيبا خارج ملعبها بهدفين مقابل هدف ليتصدر منتخبا مصر وليبيا المجموعة برصيد 3 نقاط لكلا منهما ويقبع الجابون وأنجولا فى المؤخرة بدون نقاط .

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