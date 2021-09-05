رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق: مصر من أغنى دول العالم في الطاقة الشمسية.. فيديو

قال الدكتور حافظ السلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، إن الطاقة المتجددة حلم الدولة المصرية الأخضر لوليد الكهرباء.

وأضاف "السلماوي"، خلال استضافته ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تنويع المصادر يوجه الدولة لمصادر جديدة، والتي تتميز بأنها مصادر محلية لا تعتمد على الاستيراد، ولا تتغير أسعارها بصورة متكررة مثل البترول والغاز، معقبا: "الطاقة المتجددة أسعارها لا تتغير بسهولة.. فضلا عن أنها مصادر صديقة للبيئة".



وأشار: "الطاقة الشمسية أحد أنواع الطاقة المتجددة، ومصر أحد أغنى دول العالم في مثل هذه المصادر"، موضحا: "مصر تقع في منطقة الحزام الشمسي والتي تمتد على نطاق الصحراء الكبرى.. ومصر تتميز بأن أرضها منبسطة مما يسمح بإنشاء مثل هذه المحطات، إضافة إلى أن مصر بها شبكة كبيرة من الكهرباء ممتدة على أجزاء مختلفة بالجمهورية".