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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار.. مدبولي يختتم جولة 8 ساعات بالعاصمة الإدارية.. حركات مفاجئة تصيب بالشلل.. القصة الكاملة للمشاهير ضحايا سمكري البنى آدمين

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد فى الفترة المسائية عددا من الأخبار المهمة نذكر أبرزها في السطور التالية..

 

حركات مفاجئة تصيب بالشلل.. القصة الكاملة للمشاهير ضحايا سمكري البنى آدمين

 

السياحة والآثار تروج لأسوان ضمن حملتها بفيديو جديد

 

أمطار لمدة 72 ساعة بالسواحل.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

 

مصر للطيران: مد صلاحية تذاكر السفر للكويت الصادرة قبل أزمة تعليق الرحلات

 

رجائي عطية: يجب تفعيل نظام نجدة المحامين على مدار 24 ساعة.. ويُدلل بواقعتين

 

الحكومة: جاردن سيتى الجديدة تضم 23 ألف وحدة سكنية على مساحة 885 فدانا

 

مدبولي يختتم جولة 8 ساعات بالعاصمة الإدارية بـ جاردن سيتي والمشروعات الجديدة

 

مصر تستضيف اجتماع مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية ديسمبر 2021

 

هيئة الإسعاف: نقل الحالات المرضية الطارئة والحوادث بالمجان

 

الكابولي: مصر الدرع والسيف للقضية الفلسطينية والحق الفلسطيني ضد الاحتلال

 

 

جاردن سيتى رجائي عطية صدى البلد العاصمة الادارية طقس الـ 6 أيام القادمة جاردن سيتي الجديدة الأخبار الهامة سمكري البني ادمين

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