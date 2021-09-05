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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأربعاء.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل إيزيس الدولي لمسرح المرأة

مهرجان ايزيس
مهرجان ايزيس

تعقد إدارة مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة مؤتمرا صحفيا بالمجلس الأعلى للثقافة في الثانية عشر والنصف ظهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 سبتمبر للإعلان عن تفاصيل دورته التأسيسية دورة فتحية العسال المقرر عقدها خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وتتولى رئاستها الشرفية الفنانة الكبيرة سوسن بدر.

تحضر المؤتمر الصحفي المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفى صاحبة فكرة المهرجان ومؤسسته ورئيسته، ومديرتا المهرجان الكاتبة رشا عبد المنعم والمخرجة عبير على، كما يشارك فيه عدد من أعضاء مجلس أمناء الذى يضم كل من الفنان فتحي عبد الوهاب والمخرج خيرى بشارة والسفيرة مشيرة خطاب والإعلامية مشيرة موسى والناقدة عبلة الروينى والمخرج سعيد قابيل.

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ويشهد الإعلان عن تفاصيل العروض المسرحية المشاركة من مصر والدول العربية والأجنبية والتي يصل عددها إلى أكثر من 15 عرضا بالإضافة إلى تفاصيل الورش والندوات والفعاليات الموازية، والاحتفاء بالمكرمات الستة اللاتي سبق الإعلان عنهن وهن اسم الفنانة الراحلة شويكار ود. هدى وصفى والمخرجة عفت يحيى ود. نجاة على والفنانة الراحلة إيمان صلاح الدين من مصر والفنانة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر، كما سيتم الإعلان عن المكرمة السابعة في هذه الدورة من المهرجان وهى من إحدى الدول الأجنبية.

يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والمراكز الثقافية الأجنبية البريطاني والروسي وجوتة و التحرير لاونج، والسفارة الهولندية.

وزارة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة الفنانة اللبنانية سوسن بدر المجلس القومى للمرأة

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