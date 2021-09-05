عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دياب: استعد لتقديم شخصية قائد عسكري في فيلم السرب وراض عن نفسي

دياب
دياب

قال الفنان دياب، إنه يحضر لتجسيد شخصية قائد جناح عسكري بتنظيم داعش، في فيلم السرب.

وأضاف دياب خلال لقاء مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: “أؤمن بالعين لكن ربنا هو الحافظ، وأيضا أنا أكره  الغباء والكذب وراضى عنى نفسى بنسبة ٩٠٪؜ وأنا بطبعى بنسي القسوة ومتسامح، وأنا حققت ٢ من ٢٠ من طموحي، وأمنيتى أحج بيت الله”.

حل دياب، ضيفا علي الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج واحد من الناس المذاع عبر قناة "الحياة"، للحديث عن أعماله القادمة.

دياب: أدوار الشر ممتعة وعادل أدهم ومحمود المليجي أساتذة

دياب يكشف سر إتقانه للهجة البدوية فى «الاختيار 2»

وتحدث دياب عن والدته والعلاقة القوية معها وفضلها الكبير عليه وأصعب لحظات الفراق بينهما، قائلا: “أصعب لحظة في حياتي هي مفارقة والدتي عام 2008”.

وتابع دياب متأثرا والدموع في عينيه: "والداتي كانت أحلي حاجة في حياتي وكنت عايش عشان أبسطها، وكنت أتمني أن تشهد نجاحاتي في الفن خلال الفترة الأخيرة".

وطرح محمد دياب، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “يا ساتر” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

“يا ساتر”‏ كلمات والحان : عزيز الشافعي،‏ توزيع موسيقي : وسام عبد المنعم، وميكس و ماستر : ماهر صلاح، طبلة احمد عيادى، اورج محمود شاهى، تصوير بوستر : شريف قمر، تصميم فيديو : ام ام تى ديزينرز ( مودى - طارق - حجازى).

تقول كلمات الأغنية: “بتغلي نفسك تختفي وتظهر براحتك .. تنطفي الشمس ف غيابك .. جنابك هتحن امتى .. بتغلي نفسك علينا و احنا اتهرينا .. عينينا طلعت عينينا ..عانينا من بعدك إنت .. ياعم ده انت عمنا .. و تخصنا و تهمنا .. ما تخلي بالك مننا  نحن هنا”.

عمرو الليثي فيلم السرب اليوتيوب عزيز الشافعي الإعلامي عمرو الليثي الاختيار 2

موضوعات متعلقة

شاكوش والبحراوي أمام لجنة التحقيق بالموسيقيين .. غدًا

الليلة.. دياب يواصل كشف أسرار مسيرته الفنية بواحد من الناس

إطلالة جريئة .. شاهد نادية الجندي في أحد ظهور لها على البحر

كلنا بناكل عيش.. حسن شاكوش يوجه رسالة إلى هاني شاكر.. فيديو

نانسى عجرم ترقص مع ابنتها فى حفل زفاف شقيقها.. فيديو

رانيا فريد شوقي رئيسا شرفيا للدورة الثانية لملتقى الإسكندرية المسرحي

اليوم.. عرض مسرحية هلاوس بالهناجر

ماكو يستمر في صدارة إيرادات السينما لليوم الثالث على التوالي

ترشيحاتنا

تامر عبد الحميد: النقاز تسبب في إيذاء الزمالك وأرفض عودته

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني

أنجلينا جولي: كنت أشعر بالخوف على سلامة عائلتي من براد بيت

بملامح أكثر عدوانية.. مانهارت تكشف عن بي إم دبليو X6 M المعدلة .. صور

للحماية من ارتفاع ضغط الدم .. وجبة رخيصة تناولها 5 مرات أسبوعيا

صحة السويس: مصرع 13 شخصا وإصابة 34 فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم إثارة الفتن.. إنذار رسمي لـ قناة MBC لمنع حلقة شيكابالا مع عمرو اديب

حقيقة إلغاء حلقة شيكابالا مع عمرو أديب في برنامج الحكاية

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

الأهلي يدرس شطب عضوية إبراهيم عيسى وبلاغ للنائب العام في وصف النادي بـ النازية

جراحة غدا| لميس الحديدي تكشف تطورات حالة إيمان الحصري وياسمين عبد العزيز

روبي تحرج دينا الشربيني فى حفلها بالساحل الشمالي.. خاص

مقطع فضحه.. ضبط مواطن تحرش بالنساء في مرفق بـ المدينة المنورة

بعد الإنذار الرسمي لمنع الحلقة..شيكابالا يصل MBC من أجل لقاء عمرو أديب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

هموت قريب.. حكاية طفلة تنبأت بوفاتها وفاضت روحها أمام أقرب ما لها

سارع لحجز مقعدك .. "تيتانيك 2" نسخة جديدة تستعد للإبحار

خلفة البنات.. أزمات تامر أمين عرض مستمر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

فضيلة الحسيني تكتب: هيومن رايتس ويتش.. المراقب الأعمى 

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ