دياب: استعد لتقديم شخصية قائد عسكري في فيلم السرب وراض عن نفسي

قال الفنان دياب، إنه يحضر لتجسيد شخصية قائد جناح عسكري بتنظيم داعش، في فيلم السرب.

وأضاف دياب خلال لقاء مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: “أؤمن بالعين لكن ربنا هو الحافظ، وأيضا أنا أكره الغباء والكذب وراضى عنى نفسى بنسبة ٩٠٪؜ وأنا بطبعى بنسي القسوة ومتسامح، وأنا حققت ٢ من ٢٠ من طموحي، وأمنيتى أحج بيت الله”.

حل دياب، ضيفا علي الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج واحد من الناس المذاع عبر قناة "الحياة"، للحديث عن أعماله القادمة.

وتحدث دياب عن والدته والعلاقة القوية معها وفضلها الكبير عليه وأصعب لحظات الفراق بينهما، قائلا: “أصعب لحظة في حياتي هي مفارقة والدتي عام 2008”.

وتابع دياب متأثرا والدموع في عينيه: "والداتي كانت أحلي حاجة في حياتي وكنت عايش عشان أبسطها، وكنت أتمني أن تشهد نجاحاتي في الفن خلال الفترة الأخيرة".

وطرح محمد دياب، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم “يا ساتر” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

“يا ساتر”‏ كلمات والحان : عزيز الشافعي،‏ توزيع موسيقي : وسام عبد المنعم، وميكس و ماستر : ماهر صلاح، طبلة احمد عيادى، اورج محمود شاهى، تصوير بوستر : شريف قمر، تصميم فيديو : ام ام تى ديزينرز ( مودى - طارق - حجازى).

تقول كلمات الأغنية: “بتغلي نفسك تختفي وتظهر براحتك .. تنطفي الشمس ف غيابك .. جنابك هتحن امتى .. بتغلي نفسك علينا و احنا اتهرينا .. عينينا طلعت عينينا ..عانينا من بعدك إنت .. ياعم ده انت عمنا .. و تخصنا و تهمنا .. ما تخلي بالك مننا نحن هنا”.