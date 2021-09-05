القباني: منتخب مصر لا يقف على صلاح

أكد وائل القباني لاعب نادي الزمالك السابق أن المنتخب الوطني يجب ألا يقف على أي لاعب، مشيراً إلى أن غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال مباراة أنجولا الماضية ليس مبرراً لتراجع الأداء بهذا الشكل .

وقال القباني في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: المنتخب الوطني لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 ، وأرفض نغمة الإجهاد ، فهي ليست مبرراً لتراجع الآداء ، نظراً لتواضع مستوى المنتخب الأنجولي .

واختتم القباني: أتوقع إجراء العديد من التعديلات على تشكيل المنتخب الوطني غداً أمام الجابون ، فأتوقع مشاركة محمد عبد الشافي بدلاً من أحمد فتوح، وحمدي فتحي بدلاً من أحد ثنائي الوسط ، عمرو السولية و طارق حامد .