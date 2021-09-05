أول رد من إبراهيم صلاح بعد قرار المقاولون العرب بالاستغناء عنه

قال إبراهيم صلاح، لاعب المقاولون العرب، إنه سعيد بالفترة التي قضاها مع ذئاب الجبل، مؤكدا على حزنه الشديد لرحيله عن الفريق.

وأضاف إبراهيم صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة صدى البلد، :"كنت وقعت على عقود جديدة للمقاولون العرب، قبل قرار النادي بالاستغناء عن خدماتي".

وأكمل:" تقبلت قرار المقاولون العرب بعدما أبلغني به إداري الفريق، وسأحسم وجهتي في الفترة المقبلة، يوجد مفاوضات مع بعض الأندية ولمن الأمور لم ترتق للشكل الرسمي".

وأكد :" كنت اتمنى أن يتواصل معي احد أفراد الجهاز الفني ، قضيت 4 سنوات داخل النادي وأعتز بهذه الفترة".