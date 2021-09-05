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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال أسبوعين.. ولاية أمريكية تسجل 13 ألف إصابة بـ كورونا في المدارس

مدارس
مدارس

كشفت السلطات الصحية الأمريكية، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مدارس ولاية ألاباما الأمريكية خلال أسبوعين فقط.

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ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن الولاية سجلت 9195 إصابة خلال الأسبوع الجاري، و4337 إصابة خلال الأسبوع الماضي في المدارس.

وذكرت الصحيفة أن الرقم أكبر من ذلك، حيث أن 84 مدرسة فقط في الولاية من أصل 143 هي التي أصدرت بيانات الإصابات.

ولا تملك ولاية ألاباما تفويضا خاصا بقناع المدرسة على مستوى الولاية، ولكن 90% من المدارس اختارت تنفيذ تفويض القناع بمفردها.

وسجل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 16 عامًا بنسبة 21 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الولاية خلال الأسابيع الماضية، حيث زاد متغير الدلتا من إصابات كورونا.

فيروس كورونا المستجد إصابة بكورونا السلطات الصحية الأمريكية ولاية ألاباما متغير دلتا

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